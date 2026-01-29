Home > विदेश > TPOTY 2025: महाराष्ट्र की आध्यात्मिक यात्रा ने जीता दुनिया का दिल, भारतीय फ़ोटोग्राफ़र को दिलाया अंतरराष्ट्रीय सम्मान; सभी को हराकर जीता इनाम

TPOTY 2025: महाराष्ट्र की आध्यात्मिक यात्रा ने जीता दुनिया का दिल, भारतीय फ़ोटोग्राफ़र को दिलाया अंतरराष्ट्रीय सम्मान; सभी को हराकर जीता इनाम

Indian Photographer Win TPOTY: दशावतार गोपालकृष्ण बाडे ने कल्चर, हेरिटेज और बिलीव्स कैटेगरी में सिंगल इमेज का खिताब जीता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 29, 2026 9:54:09 PM IST

Indian Photographer Dashawatar Gopalkrishna Bade: भारत ने ग्लोबल ट्रैवल-फोटोग्राफी स्टेज पर एक गौरवपूर्ण पल हासिल किया है. प्रतिष्ठित ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़र ऑफ़ द ईयर (TPOTY) अवार्ड्स 2025 ने अपने विजेताओं की घोषणा कर दी है, और ग्रामीण महाराष्ट्र की एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर ने एक भारतीय फ़ोटोग्राफ़र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है. दशावतार गोपालकृष्ण बाडे ने कल्चर, हेरिटेज और बिलीव्स कैटेगरी में सिंगल इमेज का खिताब जीता है, और महाराष्ट्र की सबसे गहरी आध्यात्मिक यात्राओं में से एक – पंढरपुर वारी तीर्थयात्रा के अपने शानदार चित्रण के लिए प्रशंसा हासिल की है.
 
सालाना TPOTY प्रतियोगिता, जो अब अपने 22वें साल में है, दुनिया की सबसे सम्मानित ट्रैवल इमेज शोकेस में से एक बनी हुई है, जिसमें दुनिया भर से एंट्रीज़ आती हैं.

ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़र ऑफ़ द ईयर अवार्ड्स के बारे में

दो दशकों से अधिक समय से, TPOTY अवार्ड्स ने ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़ी में सर्वश्रेष्ठ को सेलिब्रेट किया है, जिसमें 157 देशों से सबमिशन आए हैं. यह प्रतियोगिता शौकिया और पेशेवर दोनों फ़ोटोग्राफ़रों के लिए खुली है, और 2025 के विजेता 56 देशों के हैं.
 
जजिंग गुमनाम तरीके से की जाती है, जिसमें सख्त नियम लागू होते हैं. जेनरेटिव AI प्रतिबंधित है, और फ़ोटोग्राफ़रों को अंतिम मूल्यांकन के लिए RAW फ़ाइलें (या आस-पास के JPEG) प्रदान करनी होंगी. 2025 एडिशन के लिए 20,000 से अधिक एंट्रीज़ के साथ, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक पैनल ने कई कैटेगरी में बेहतरीन तस्वीरों का चयन किया. पुरस्कारों में नकद पुरस्कार, इमेजिंग सॉफ़्टवेयर और श्रीलंका की छह फ़ोटोग्राफ़ी यात्राएँ शामिल हैं.

भारत को जीताने वाली तस्वीर में क्या है खास?

दशावतार गोपालकृष्ण बाडे की पुरस्कार विजेता तस्वीर पंढरपुर वारी तीर्थयात्रा के दौरान सामूहिक उत्सव के एक पल को कैद करती है, जो लाखों वारकरियों द्वारा की जाने वाली एक सालाना पैदल यात्रा है. कम एंगल से ली गई यह तस्वीर एक विशाल आसमान की पृष्ठभूमि में पारंपरिक छड़ी-नृत्य करते हुए दो पुरुषों को दिखाती है, जबकि साथी तीर्थयात्रियों का एक अर्धवृत्त ताली बजा रहा है.
 
बाडे ने बताया, “उनके कपड़े मिट्टी से सने हुए हैं, जो यात्रा की ज़मीनी, भक्तिपूर्ण भावना का प्रतीक है.” उन्होंने व्यापक फ्रेम को भक्ति, ऊर्जा और सांस्कृतिक समृद्धि का मिश्रण बताया – ऐसे गुण जो हज़ार साल पुरानी वारी परंपरा को परिभाषित करते हैं.
 
इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी शेयर करते हुए, बाडे ने लिखा कि वह इस पहचान से “अभिभूत” महसूस कर रहे हैं और उन्होंने दोस्तों, समर्थकों और TPOTY जूरी को धन्यवाद दिया.
 
तकनीकी डिटेल्स: Nikon Z9 · 35mm · f/5.6 · 1/4s · ISO 800

