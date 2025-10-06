भारतीयों का बड़ा दिल अमेरिका में ले रही हैं उनकी जान? पूरा मामला जान कांप जाएगी रूह

India-US: अमेरिका में भारतीयों की हत्या की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है. अब पिट्सबर्ग में एक भारतीय-अमेरिकी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह एक मोटल का मालिक था. हत्या शुक्रवार दोपहर को हुई. स्थानीय मीडिया के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब मोटल की पार्किंग में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई और हंगामा मच गया. यह सुनकर वह व्यक्ति बाहर आया. मालिक का बाहर आने का प्रयास उसे महंगा पड़ा और उसने उसे गोली मार दी. पुलिस ने मृतक की पहचान 51 वर्षीय राकेश एहगाबन के रूप में की है, जो रॉबिन्सन टाउनशिप में पिट्सबर्ग मोटल चलाता था.

इस वजह से गई जान

पुलिस की माने तो मोटल मालिक दो लोगों के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहा था, तभी 37 वर्षीय स्टेनली यूजीन वेस्ट ने राकेश के सिर में गोली मार दी. जब वेस्ट का झगड़ा हुआ तो राकेश एहगाबन उसके पास आया और पूछा, “क्या तुम ठीक हो, दोस्त?” इसी सवाल के कारण उसकी मौत हो गई. कुछ ही देर बाद, वेस्ट ने उसे बहुत करीब से सिर में गोली मार दी. पुलिस ने बताया कि पूरी घटना मोटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

महिला साथी पर चलाई गोली

पुलिस के अनुसार संदिग्ध पिछले दो हफ़्तों से पिट्सबर्ग के एक मोटल में एक महिला और एक बच्चे के साथ रह रहा था. उसका पता पिट्सबर्ग के उत्तरी किनारे पर पेज स्ट्रीट पर दर्ज है. गोलीबारी तब हुई जब हमलावर ने मोटल की पार्किंग में अपनी महिला साथी पर गोली चला दी.

जांचकर्ताओं के अनुसार महिला अपनी काली सेडान में अपने बच्चे के साथ बैठी थी तभी संदिग्ध उसके पास आया और उसकी गर्दन में गोली मार दी. घायल महिला दोपहर लगभग 1 बजे (स्थानीय समयानुसार) पास के डिक कर्निक टायर एंड ऑटो सर्विस सेंटर पहुँचने में कामयाब रही, जहां पुलिस ने उसे पाया. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पिछली सीट पर बैठे बच्चे को कोई चोट नहीं आई.

सिर में मारी गोली

गोलियों की आवाज़ सुनकर राकेश एहगाबन (मोटल मैनेजर) बाहर निकले. हमलावर उनके पास आया और कुछ ही फीट की दूरी से उनके सिर में गोली मार दी. शिकायत में कहा गया है कि एहगाबन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने कहा कि हमलावर पर आपराधिक हत्या, हत्या के प्रयास और जान को लापरवाही से खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है. शिकायत में कहा गया है कि मोटल मालिक की हत्या करने के बाद, वेस्ट पास में खड़ी एक यू-हॉल वैन की ओर आराम से चला गया और भाग गया.

पुलिस पर गोलीबारी

मोटल में गोलीबारी के बाद पुलिस ने हमलावर का पीछा किया और उसे पिट्सबर्ग के ईस्ट हिल्स इलाके में पाया जहां उसने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी. मुठभेड़ के दौरान पिट्सबर्ग के एक जासूस को गोली लगी और उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में स्टेनली यूजीन वेस्ट को भी गोली लगी और उसे भी अस्पताल ले जाया गया.

गिरफ्तारी के दस्तावेजों के अनुसार, हमलावर की हरकतें जानबूझकर और बिना उकसावे के की गई थीं. पुलिस अभी तक गोलीबारी के पीछे के मकसद का पता नहीं लगा पाई है.