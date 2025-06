Indian navy rescue mv wan hai 503 ship: केरल के कोच्चि में सोमवार (09 जून) को सिंगापुर के एक कंटेनर शिप में विस्फोट के बाद भयानक आग लग गई। यह आग अरब सागर में लगी थी, जिसके बाद भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने जहाज पर सवार चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया। अब चीन ने इसके लिए भारतीय नौसेना का आभार जताया है।

सिंगापुर कंटेनर शिप एमवी वान है 503 पर 22 चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें से 18 को सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें से 14 चीन और छह ताइवान के नागरिक थे।

भारत में चीन के राजदूत यू जिंग ने बताया कि 9 जून को एमवी वान है 503 जहाज में आग लग गई थी। यह आग केरल के अझिक्कल से 44 समुद्री मील दूर लगी थी। जहाज पर कुल 22 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें से 14 चीन और छह ताइवान के नागरिक थे। हम भारतीय नौसेना के त्वरित कार्रवाई के लिए उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

On June 9, MV Wan Hai 503 encountered onboard explosion and fire 44 nautical miles off Azhikkal, Kerala. Of the total 22 crew members on board, 14 are Chinese, including 6 from Taiwan. Our gratitude goes to the Indian Navy @indiannavy and the Mumbai Coast Guard for their prompt… https://t.co/3V8vr1xVW9

