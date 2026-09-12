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Crime News: मामला सिर्फ बारबेक्यू पार्टी का था, तो किराएदार और मकान मालकिन के बीच ऐसा क्या हुआ कि इंटरनेट पर मचा घमासान, हथकड़ी तक पहुंची बात!

Indian Landlady Barbecue Dispute With Tenant Video Canada: कनाडा में बारबेक्यू पार्टी को लेकर मकान मालिक और किराएदार के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ा कि भारतीय मूल की महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

By: Kajal Jain | Published: September 12, 2026 3:09:07 PM IST

Crime News: मामला सिर्फ बारबेक्यू पार्टी का था, तो मकान मालकिन और किराएदार के बीच ऐसा क्या हुआ कि इंटरनेट पर मचा घमासान, हथकड़ी तक पहुंची बात!
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Indian Landlady Barbecue Dispute With Tenant Video Canada: कनाडा से एक ऐसा हैरान करने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. कनाडा में रहने वाली एक भारतीय मूल की महिला मकान मालिक (लैंडलेडी) राज टिवाना को एक किराएदार के साथ हुए बारबेक्यू विवाद के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब किराएदार अपने एक दोस्त के साथ किराए के मकान में में बारबेक्यू पार्टी एन्जॉय कर रहा था, जिस पर मकान मालिक महिला ने कड़ी आपत्ति जताई. देखते ही देखते यह मामूली सी बात एक भयानक और हिंसक विवाद में बदल गई, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए. वायरल हो रहे इन वीडियो में महिला को ग्रिल पर रखी खाने-पीने की चीजों को गिराते हुए, धमकी देते हुए और यहां तक कि किराएदार के घर के अंदर घुसकर सामान फेंकते और हाथापाई करते हुए साफ देखा जा सकता है. किराएदार ने आरोप लगाया कि महिला ने उसे प्रताड़ित करने के लिए घर के ताले तक बदल दिए और हद तो तब हो गई जब उसके कमरे का दरवाजा ही उखाड़कर फेंक दिया गया ताकि वह सुरक्षित न रह सके. 

इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद जब किराएदार ने पुलिस को बुलाया, तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मकान मालिक महिला को हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार कर लिया.

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बारबेक्यू से शुरू हुआ विवाद, गुस्से में बारबेक्यू रोका

इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब राज टियावाना ने अपने किराएदार को गार्डन में दोस्त के साथ बारबेक्यू करने से रोका. महिला का कहना था कि इससे उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा है और उसने दीवार पर कुछ दाग भी दिखाए. लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब बहस बढ़ने पर महिला ने ग्रिल पर पक नॉन वेज को लकड़ी के टुकड़े से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और पुलिस बुलाने की धमकी दी. किराएदार, जो खुद को 50 साल का बताता है, उसने इन सभी हरकतों के वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए और बताया कि यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि लंबे समय से यही ड्रामा चल रहा था.

घर के अंदर घुसकर मारपीट, दरवाजा ही उखाड़ फेंका!

मामला सिर्फ बारबेक्यू तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके बाद जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया. किराएदार द्वारा शेयर किए गए वीडियो में महिला उसके घर के अंदर घुसकर पत्थर फेंकती और हाथापाई करती नजर आई. यही नहीं, किराएदार का यह भी आरोप है कि महिला ने बिना बताए घर में घुसकर ताले बदल दिए और सबसे अजीब बात यह थी कि किराएदार के कमरे का मुख्य दरवाजा ही पूरी तरह से उखाड़कर हटा दिया गया, ताकि वह अपने सामान और प्राइवेसी को सुरक्षित न रख सके. बाद में कुछ अन्य लोग भी जबरन घर के अंदर घुस आए, जिसके बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया. हालांकि अभी मकान मालकिन राज तिवाना का पक्ष सामने नहीं आया है.

हथकड़ी पहनाकर महिला को किया गिरफ्तार

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, जब हालात पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गए और किराएदार ने इन हरकतों के खिलाफ आवाज उठाई, तो आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंच गई. सोशल मीडिया पर वायरल हुए आखिरी वीडियो में पुलिस अफसर महिला के घर आते हुए दिखाई देते हैं. पुलिस ने महिला को बताया कि उसे गिरफ्तार किया जा रहा है. वीडियो में महिला काफी हैरान और कन्फ्यूज़ नजर आती है और अपनी बेटी को फोन करने की अनुमति मांगती है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हथकड़ी लगाई और गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए. इस घटना ने विदेश में रहने वाले भारतीयों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है कि कैसे छोटे-छोटे विवाद कोर्ट-कचहरी और पुलिस तक पहुंच जाते हैं.

ये भी पढ़ें:- ‘मुझे जलाकर…’ जिंदगी की जंग हारने से पहले Influencer मनजीत कौर ने किए बड़े खुलासे, अस्पताल के बेड पर तड़पते हुए रिकॉर्ड किया वीडियो!

Tags: america crimeusa crime
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