बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के अधिकारी की संदिग्ध मौत, कमरे के अंदर मिला शव; जांच शुरू

Indian High Commission Officer Death: बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. मंगलवार को पुलिस ने चटगांव के खुलशी इलाके में स्थित भारतीय सहायक उच्चायोग के कार्यालय से एक भारतीय नागरिक का शव बरामद किया.

मृतक की पहचान नरेंद्र के रूप में हुई है. हरियाणा के मूल निवासी नरेंद्र चटगांव स्थित भारतीय उच्चायोग में सुरक्षा प्रोटोकॉल अधिकारी के पद पर कार्यरत थे. उनकी मौत का कारण अभी तक अज्ञात है.

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्टों के अनुसार, मृतक की पहचान 35 वर्षीय नरेंद्र के रूप में हुई है; उनके पिता का नाम राम निवास है और वे हरियाणा के रहने वाले थे. मंगलवार सुबह नरेंद्र अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला. शुरुआत में, परिसर में मौजूद अन्य अधिकारियों ने खुद दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया. जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, तो पुलिस को सूचित किया गया. घटनास्थल पर पहुंचने के बाद, पुलिस ने उच्चायोग परिसर के भीतर एक कमरे से नरेंद्र का शव बरामद किया.

चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस (CMP) के कमिश्नर हसन मोहम्मद शौकत अली ने बांग्लादेशी समाचार पत्र द डेली स्टार को बताया कि नरेंद्र कार्यालय में सुरक्षा प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में कार्यरत थे. दूतावास के अधिकारियों को शुरुआत में नरेंद्र के कमरे से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया.

कहां मिला शव?

पुलिस अधिकारियों का हवाला देते हुए, एक बांग्लादेशी समाचार वेबसाइट ने बताया कि शव पुराने वीज़ा केंद्र भवन की दूसरी मंजिल पर स्थित एक डेटा एंट्री कक्ष के अंदर, बाथरूम के दरवाज़े के सामने पड़ा मिला. चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सहायक कमिश्नर (जनसंपर्क) अमिनुर राशिद ने कहा कि हमारा प्रारंभिक संदेह यह है कि अधिकारी की मृत्यु संभवतः रात के समय बाथरूम जाते समय हुई होगी. हालांकि, मौत का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है.

प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार करने के बाद, शव को पोस्टमार्टम के लिए चटगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुर्दाघर भेज दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि जांच में अभी तक मौत का कोई विशिष्ट कारण सामने नहीं आया है; सटीक कारण का पता पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद ही चल पाएगा. CMP के उपायुक्त (उत्तरी क्षेत्र) अमिरुल इस्लाम ने बताया कि इस घटना के संबंध में अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज किया जाएगा, और पोस्टमार्टम के बाद शव को भारतीय सहायक उच्चायोग के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा.