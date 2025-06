SCO Summit 2025: पहलगाम आतंकी हमले को लेकर PAK को बचा रहा था चीन, राजनाथ सिंह ने कर दिया बड़ा खेला…मुंह छिपाने लायक नहीं बचे ख्वाजा आसिफ

SCO Summit 2025: भारतीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन पहुंचे हैं। इस दौरान रक्षामंत्री ने चीन और पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। असल में उन्होंने एससीओ समिट की जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इस स्टेटमेंट में सीमा पार से हो रहे आतंकवाद के मुद्दे को शामिल करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद ये कदम उठाया गया।

इसके अलावा भारतीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पाक रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात नहीं की है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। भारत इस मसले को एससीओ समिट के जॉइंट स्टेटमेंट में शामिल करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने समिट में पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी।

Exact moment when India’s Defence Minister Rajnath Singh refused to sign the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) document in China as it didn’t condemn the Pahalgam terror attack in Kashmir, but included Balochistan. pic.twitter.com/XgfhjzLlZC

