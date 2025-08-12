कनाडा में भारतीय कपल से हुआ कुछ ऐसा, देख खौल जाएगा हर हिंदुस्तानी का खून, वायरल हो रहा है वीडियो

Canada Indian Couple Harassed: कनाडा में भारतीय मूल के लोगों के साथ दुर्व्यवहार का एक मामला सामने आया है। यहाँ के पीटरबरो शहर में एक भारतीय जोड़े पर नस्लीय हमला हुआ है। यह घटना पिछले महीने 29 जुलाई 2025 को हुई थी। कुछ युवकों ने लैंसडाउन प्लेस मॉल की पार्किंग में भारतीय जोड़े के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।

भारतीय व्यक्ति ने अपनी आपबीती सुनाई

जब भारतीय व्यक्ति ने युवकों से अपनी गाड़ी को हुए नुकसान के बारे में पूछा, तो उस जोड़े पर नस्लीय हमला हुआ। घटना के बाद, भारतीय व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती साझा की और कहा कि वह और उसका साथी अभी भी सदमे में हैं। तीनों युवक एक बड़ी गाड़ी में सवार थे। उनमें से एक बाहर आया और कार के साइड मिरर पर कूदने लगा।

वीडियो देखें

कनाडाई युवकों ने भारतीय व्यक्ति को ‘काला’ कहा और कहा, “चुप रहो, बड़ी नाक वाले।” उनमें से एक युवक ने कहा कि कार पर कूदना गैरकानूनी नहीं है और फिर पूछा कि क्या उन्होंने उसे छुआ था। वीडियो में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था।

Canadian man harasses Indian couple outside mall, hurls racial slurs at them, Hatred towards Indians is increasing in Canada. pic.twitter.com/n6RQpLzIIq — Hindutva Vigilant (@VigilntHindutva) August 9, 2025

पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक 18 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम कवर्था लेक्स है। लेक्स पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। आरोपी को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है और अब उसे 16 सितंबर को अदालत में पेश होना है। पुलिस ने मामले में अन्य आरोपियों की भी पहचान कर ली है।

पीटरबरो पुलिस प्रमुख ने क्या कहा?

पीटरबरो पुलिस प्रमुख स्टुअर्ट बेट्स ने कहा, “जिसने भी इस मामले का वीडियो देखा है, वह समझ जाएगा कि इस तरह का व्यवहार हमारे समुदाय में, या किसी भी समुदाय में स्वीकार्य नहीं है। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस घटना के बारे में जानकारी दी। हम यहाँ रहने, काम करने या आने वाले सभी लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।”