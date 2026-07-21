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विदेश घूमने गए कपल के साथ बदसलूकी, सरेआम खींच ली पत्नी की ड्रेस; फिर…

Crime News: पति के साथ विदेश घूमने गई युवती बैग को छुआ. इसके बाद युवती ने बैग को सामने की तरफ कर लिया. इस पर एक शख्स ने सरआम उसकी ड्रेस खींची.

By: JP Yadav | Published: July 21, 2026 12:36:23 PM IST

विदेश घूमने गए कपल के साथ बदसलूकी, सरेआम खींच ली पत्नी की ड्रेस; फिर...
विदेश घूमने गए कपल के साथ बदसलूकी, सरेआम खींच ली पत्नी की ड्रेस; फिर...


विदेश घूमने गए भारतीय कपल ने 3 लोगों पर बदसलूकी का आरोप लगाया है. युवती का कहना है कि 3 लोगों ने ना केवल उसके बैग को छुआ बल्कि पहनी हुई ड्रेस भी खींची.यह वाकया सर्बिया ट्रिप के दौरान भारतीय कपल के साथ हुआ. भारतीय कपल ने बताया कि सर्बिया पहुंचने के कुछ ही देर बाद वे एक व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे थे तभी 3 लोग उनके पास आए और बदसलूकी करने लगे.  कपल का कहना है कि एक आरामदायक छुट्टी की शुरुआत एक परेशान करने वाले अनुभव में तब्दील हो गई जब सर्बिया में ट्रैवल व्लॉग बनाते समय उनके साथ कथित तौर पर बदसलूकी की गई. इंस्टाग्राम पर कपल ने उस घटना का वीडियो शेयर किया और बताया कि सर्बिया पहुंचने के कुछ ही देर बाद वे व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी 3 लोग उनके पास आए और बदसलूकी करने लगे. पीड़ित युवती का नाम अपर्णा है. 

कपल द्वारा जारी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कपल सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था. इस दौरान 3 लोग पीछे से चुपके से आए. उनमें से एक व्यक्ति ने युवती के बैग को खींचने की कोशिश की. बावजूद इसके इस बात से अनजान कपल आगे बढ़ता रहा. वहीं, कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति ने कथित तौर पर फिर से युवती के बैग को छुआ इसके बाद युवती ने बैग को सामने की तरफ कर लिया. बाद में उसने यह भी दावा किया कि उनमें से एक व्यक्ति ने उसकी ड्रेस खींची.

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कपल ने उन तीनों से सवाल किया,  क्या आप युवतियों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं?  उन्होंने उनसे यह भी पूछा, ‘तुम्हें क्या दिक्कत है?’ तब उनमें से एक व्यक्ति ने इशारा किया कि जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर बैग खींचा था, उसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है. पति ने उससे कहा, ‘तो उसे क्या दिक्कत है? नहीं भाई, नहीं, यह सही नहीं है. हम दूसरे (देश) से आए हैं.’

युवती के बैग से सामान चुरानी की कोशिश

लेकिन जब उन तीनों को पता चला कि उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वे मुड़े और कपल को गालियां देते हुए तेज़ी से वहां से भाग गए. वीडियो के साथ लिखे कैप्शन में युवती अपर्णा ने घटना के बारे में बताया. ‘जब हम व्लॉगिंग कर रहे थे, तो ये तीन लड़के हमारे पीछे आ गए। पहले तो उन्होंने मेरे बैग से कुछ निकालने की कोशिश की, लेकिन मुझे तुरंत पता नहीं चला. थोड़ी देर बाद, मुझे लगा कि कोई मेरे बैग को छू रहा है, इसलिए मैंने उसे सामने कर लिया. तभी उनमें से एक ने मेरी ड्रेस खींच दी. वीडियो में आप जो रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक वैसा ही मैंने उस पल में किया था.’ इस सवाल पर कि उन्होंने उन लोगों का सामना क्यों नहीं किया, अपर्णा ने कहा कि घटना के समय वे सर्बिया में मुश्किल से 2 घंटे से ही थे.  

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स्थानीय अधिकारियों को दी जानकारी

इस जोड़े ने यह भी कहा कि उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को घटना की जानकारी दी है, जिन्होंने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि पीछे मुड़कर देखें तो हम सच में खुश हैं कि हमने स्थिति को कैसे संभाला। सुरक्षित रहना और घटना की रिपोर्ट करना हमारे लिए सही फ़ैसला था.

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Tags: crime news
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