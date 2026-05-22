पाकिस्तान भेजी जा रही थी भारतीय सेना की पल-पल की खबर, CCTV से ISI कर रहा था लाइव स्ट्रीमिंग; खुलासे के बाद मचा हड़कंप

Pakistan ISI Espionage Racket: पंजाब में पाकिस्तान के सपोर्ट वाले एक जासूसी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. पंजाब पुलिस ने इस मामले में पठानकोट से एक आदमी को गिरफ्तार किया है. पठानकोट में एक मामूली सा दिखने वाला CCTV कैमरा अब एक बड़े जासूसी नेटवर्क की जांच का फोकस बन गया है. पंजाब पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने नेशनल हाईवे 44 (NH-44) पर एक इंटरनेट-बेस्ड कैमरा लगाया था ताकि इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स की एक्टिविटी पर नज़र रखी जा सके और जानकारी पाकिस्तान से जुड़े हैंडलर्स तक पहुंचाई जा सके. जांच एजेंसियों का मानना ​​है कि यह डिजिटल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके बॉर्डर एरिया में की जा रही एक नई तरह की जासूसी का हिस्सा है.

कौन है आरोपी?

गिरफ्तार आरोपी की पहचान पठानकोट जिले के चक्क धारीवाल गांव के रहने वाले बलजीत सिंह के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक उसने सोच-समझकर पठानकोट-जम्मू रोड पर एक दुकान के पास CCTV कैमरा लगाया था. यह जगह NH-44 पर एक पुल के पास थी जहां से आर्मी और पैरामिलिट्री के काफिले रेगुलर तौर पर जम्मू और कश्मीर की ओर गुजरते हैं. जांच करने वालों का मानना ​​है कि कैमरा इस तरह से लगाया गया था कि वह डिफेंस गाड़ियों और सिक्योरिटी फोर्स की मूवमेंट की लाइव फुटेज रिकॉर्ड कर सके. यह फुटेज इंटरनेट के ज़रिए सीधे पाकिस्तान में हैंडलर्स को भेजी जा रही थी. पुलिस के मुताबिक आरोपी को दुबई में बैठे एक आदमी से इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे, जिसने कथित तौर पर उसे इस ऑपरेशन के लिए लगभग 40,000 रुपये दिए थे.

पंजाब पुलिस का सनसनीखेज दावा

पंजाब पुलिस का कहना है कि शुरुआती पूछताछ में बलजीत सिंह ने माना कि उसने इस साल जनवरी में कैमरा लगाया था और उसकी लाइव फीड बाहरी लोगों के साथ शेयर की थी. पुलिस ने उसके पास से कैमरा और उससे जुड़े इक्विपमेंट भी बरामद किए हैं. जांच एजेंसियां ​​अब उसके मोबाइल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी कॉन्टैक्ट्स की जांच कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किसी बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं था. इस मामले ने सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच भी चिंता पैदा कर दी है क्योंकि इसमें किसी मिलिट्री कंपाउंड में घुसपैठ की कोशिश शामिल नहीं थी, बल्कि आसानी से उपलब्ध इंटरनेट-बेस्ड कैमरे का इस्तेमाल किया गया था. सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने लंबे समय से चेतावनी दी है कि Wi-Fi कैमरे, ड्रोन, मोबाइल ऐप और दूसरे डिजिटल डिवाइस खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के सस्ते लेकिन असरदार तरीके बन रहे हैं. पठानकोट मामले में, जांच करने वालों को शक है कि CCTV कैमरों से लाइव स्ट्रीमिंग का इस्तेमाल मिलिट्री एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने के लिए किया जा रहा था.

जासूसी नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश

हालांकि पुलिस ने अभी तक पूरे ऑपरेशन की डिटेल्स नहीं बताई हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इलाके में संदिग्ध सर्विलांस एक्टिविटीज़ के बारे में शुरुआती इनपुट मिलने के बाद जांच शुरू की गई थी. पूछताछ के दौरान आरोपी के बयानों और टेक्निकल सबूतों के आधार पर, पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि कैमरों का इस्तेमाल सेंसिटिव जानकारी शेयर करने के लिए किया जा रहा था. पठानकोट पुलिस ने भी अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी को जासूसी से जुड़ी एक्टिविटीज़ के लिए गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच जारी है. एजेंसियां ​​अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि विदेश में कॉन्टैक्ट्स को जानकारी भेजने के लिए किन कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था और क्या दूसरे लोगों ने भी इस ऑपरेशन में मदद की थी.

पठानकोट में आतंकवादी हमले

यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब पिछले एक साल में उत्तर भारत के सीमावर्ती राज्यों में जासूसी और संदिग्ध एक्टिविटीज़ पर कई कार्रवाई की खबरें आई हैं. सेंट्रल एजेंसियों और पंजाब पुलिस ने लगातार चेतावनी दी है कि पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क लोकल लोगों, सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स और डिजिटल डिवाइस के ज़रिए मिलिट्री ठिकानों और सैनिकों की मूवमेंट की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं. पठानकोट को भारत के सबसे सेंसिटिव मिलिट्री इलाकों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह पाकिस्तान बॉर्डर और जम्मू-कश्मीर के बहुत पास है. यह इलाका मिलिट्री मूवमेंट और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेटेजिक महत्व रखता है. 2016 में पठानकोट एयर फोर्स स्टेशन पर हुए आतंकवादी हमले के बाद से यहां सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है. इसलिए, जासूसी के लिए हाईवे पर लगे एक साधारण कैमरे के कथित इस्तेमाल को सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक नई चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है.