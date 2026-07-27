Islamabad: हाल ही में पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के प्रमुख धीरज सेठ का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में भारतीय सेना के प्रमुख धीरज सेठ एक साधारण कार से उतरते दिख रहे हैं.

इस वीडियो को देखने के बाद पाकिस्तान की जनता अपने हुक्मरानों की अय्याशी को लेकर ऑनलाइन नाराजगी जता रही हैं. पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भारत के सैन्य प्रमुख एक साधारण कार से उतर रहे हैं जबकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ लाखों रुपये का मर्सिडीज जैसी कारों का इस्तेमाल करते है.

वायरल वीडियो के बारे में

भारतीय सेना के प्रमुख धीरज सेठ का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में धीरज सेठसाधारण मारुती कार से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो से पाकिस्तान के लोग भारतीय सेना के प्रमुख की सादगी के कायल हो गए और अपने सेना प्रमुख को लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगी कारों के इस्तेमाल के लिए ट्रोल करने लगे.

पाकिस्तान के सेना प्रमुख हुए ट्रोल

पाकिस्तान के पत्रकार अर्सलान अकबर ने वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है ‘भारतीय सेना प्रमुख की सुजुकी की सवारी पाकिस्तानी एक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है. इस देश पर राज करने वाले खास लोग अब समझ सकते हैं कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं. जब तक अरबों डॉलर के विमान और कारें खरीदने वाले और नौकरशाही को अरबों रुपये देने वाले अपनी सोच नहीं बदलते तब तक कोई भी पेड विज्ञापन या कैंपेन पाकिस्तानियों का मूड नहीं बदल सकता. यह खाई हर घंटे बढ़ती जा रही है. पाकिस्तान के आम लोग इन खास लोगों की आलीशान जिंदगी का खर्च उठाते-उठाते तंग आ चुके हैं.’

The Indian Army chief’s Suzuki ride is going viral on Pakistani X and other platforms. The elite ruling this country can now understand what sort of love the people have for them. No amount of paid advertising and campaigns can change the mood of Pakistanis unless those who are… — Arslan Akbar (@iarslanakbar) July 27, 2026

बता दें कि पाकिस्तान दशकों से भयंकर आर्थिक तंगी और कर्ज से जूझ रहा है. इसके बावजूद वहां के जनरलों, नौकरशाहों और नेताओं के पास करोड़ों रुपये की महंगी लैंड क्रूजर, वीआईपी मर्सिडीज गाड़ियां और अरबों डॉलर के प्रोटोकॉल हैं.