नई दिल्ली। भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने संगीत की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रामी अवॉर्ड जीतकल इतिहास रच दिया है। चंद्रिका टंडन को उनके एल्बम ‘त्रिवेणी’ के लिए ‘बेस्ट न्यू एज, एम्बिएंट या चैंट एल्बम’ के लिए परुस्कार मिला है। चंद्रिका टंडन, वाउटर केलरमैन और इरु मात्सुमोतो को अपनी श्रेणियों में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिसमें राधिका वेकारिया, रिकी केज और अनुष्का शंकर जैसे कलाकारों के साथ प्रतिस्पर्धा हुई।

चेन्नई में जन्मी चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी अवॉर्ड जीतने के बाद रिकॉर्डिंग अकादमी को दिए इंटरव्यू में ग्रैमी अवॉर्ड जीतने को शानदार अनुभव बताया। चंद्रिका टंडन रिकी केज और नीला वासवानी, फाल्गुनी शाह के बाद ग्रैमी अवॉर्ड जीतने वाली चौथी अमेरिकी भारतीय गायिका हैं।

पेप्सिको की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) इंद्रा नूयी की बड़ी बहन चंद्रिका टंडन एक गायिका होने के साथ-साथ एक उद्यमी भी हैं। चंद्रिका टंडन ने अपने साथियों दक्षिण अफ़्रीकी बांसुरी वादक वाउटर केलरमैन और जापानी सेलिस्ट इरु मात्सुमोतो के साथ यह पुरस्कार जीता। टंडन ने इससे पहले “सोल कॉल” के लिए 2011 के नामांकन के बाद समकालीन विश्व संगीत श्रेणी में ग्रैमी जीता था।

Congrats @wouterkellerman Eru Matsumoto and Chandrika Tandon – Grammy win for “Triveni”: Best New Age, Ambient or Chant Album #Grammys #GRAMMYS2025 pic.twitter.com/9su1DJLrbO

— Jennifer Su (Jen Su) (@jennifer_su) February 2, 2025