Devendra Chaplot: कौन हैं देवेंद्र चपलोत? जिनका खुद एलन मस्क ने अपनी कंपनी में किया स्वागत; जानें भारत से कनेंक्शन

Who is Devendra Chaplot: एलन मस्क ने भारतीय रोबोटिक्स विशेषज्ञ और AI रिसर्चर देवेंद्र चपलोत का अपनी एयरोस्पेस कंपनी SpaceX और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेंचर xAI में स्वागत किया है. X पर एक पोस्ट में, देवेंद्र चपलोत ने एलन मस्क (Elon Musk) के साथ एक फ़ोटो शेयर की और कहा कि वह अरबपति की टीम में “सुपरइंटेलिजेंस बनाने” के लिए शामिल होंगे. मस्क ने इस पोस्ट का जवाब देते हुए xAI में चपलोत का स्वागत किया.

कौन हैं देवेंद्र चपलोत?

IIT-बॉम्बे के पूर्व छात्र, देवेंद्र चपलोत ने AI और रोबोटिक्स सेक्टर में सालों तक काम किया है. उन्होंने 2014 में IIT-बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में B.Tech और एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में माइनर डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया. अपनी वेबसाइट के अनुसार, देवेंद्र चपलोत ने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के मशीन लर्निंग डिपार्टमेंट से अपनी PhD पूरी की, जहाँ उन्होंने ‘इंटेलिजेंट ऑटोनॉमस नेविगेशन एजेंट्स बनाने’ पर काम किया.

देवेंद्र चपलोत ने दक्षिण कोरिया में Samsung Electronics में भी लगभग एक साल तक काम किया. बाद में वह Facebook AI Research में शामिल हो गए. एक AI रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर, उन्होंने कंपनी में कंप्यूटर विज़न और रोबोटिक्स के मेल पर काम किया.

रोबोटिक्स में कर चुके हैं काफी काम

2020 में, इस रोबोटिक्स विशेषज्ञ ने Mistral AI जॉइन की, जहाँ उन्होंने मल्टीमॉडल रिसर्च टीम का नेतृत्व किया, जिसने Pixtral Large और Pixtral 12B को ट्रेन किया. देवेंद्र चपलोत ने Mistral 7B, Mixtral 8x7B और Mistral Large को ट्रेन करने पर भी ध्यान दिया. बाद में वह Thinking Machine Labs की संस्थापक टीम के सदस्य बन गए, जो एक AI रिसर्च और प्रोडक्ट कंपनी है.

जीत चुके हैं कई पुरस्कार

इस AI विशेषज्ञ ने अपने सालों के रिसर्च के लिए कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें 2020 में Facebook Fellowship, CVPR 2020 AI Habitat Object Navigation Challenge और 2018 में CVPR 2018 Deep Learning for Visual SLAM Workshop में ‘बेस्ट पेपर अवार्ड’ शामिल हैं.

xAI में शामिल होने के बाद देवेंद्र ने क्या कहा?

देवेंद्र चपलोत xAI में तकनीकी स्टाफ के सदस्य के तौर पर शामिल हुए हैं, जैसा कि उनकी LinkedIn प्रोफ़ाइल से पता चलता है. अपनी पोस्ट में, रिसर्चर ने कहा कि वह सालों से अपने अध्ययन के क्षेत्रों के प्रति जुनूनी रहे हैं – “रोबोटिक्स रिसर्च से लेकर Mistral और TML की संस्थापक टीमों में AI मॉडल बनाने तक.”

अपने कार्यकाल को “असाधारण लोगों के साथ असाधारण यात्राएँ” बताते हुए, देवेंद्र चपलोत ने कहा कि वह हर उस चीज़ के लिए आभारी हैं जिसने उन्हें वर्तमान पदों तक पहुँचाया.