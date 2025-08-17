India-US Trade Talks: Trump फिर से खेल रहे हैं नया खेल, अमेरिकी ट्रेड टीम ने टाली भारत की यात्रा…व्यापार को लेकर होनी थी दोनों देशों के बीच वार्ता; अब क्या करेगी मोदी सरकार?

India-US Trade Talks: भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर अगले दौर की बातचीत, जो 25-29 अगस्त के लिए निर्धारित थी, स्थगित होने की संभावना है। यह छठा दौर दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने के उद्देश्य से पहले हुए पाँच दौरों के बाद हो रहा है।

बढ़ते व्यापार तनाव के बीच पुनर्निर्धारण

यह संभावित स्थगन इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में भारतीय वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाया है। 25 प्रतिशत शुल्क 7 अगस्त से लागू हुआ और रूस से कच्चा तेल और सैन्य उपकरण खरीदने पर भारत पर जुर्माना लगाने वाला एक अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क 27 अगस्त से लागू होने वाला है। इन शुल्कों को मिलाकर, अमेरिका को भारतीय निर्यात पर शुल्क 50 प्रतिशत हो जाएगा।

अमेरिका ने भारत पर कृषि और डेयरी जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को खोलने का भी दबाव डाला है, लेकिन नई दिल्ली ने छोटे किसानों और पशुपालकों की आजीविका के लिए संभावित खतरे पर ज़ोर देते हुए ऐसी मांगों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है।

दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि जारी

बढ़ते तनाव के बावजूद, व्यापार प्रवाह मज़बूत बना हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय के आँकड़े बताते हैं कि अप्रैल और जुलाई 2025 के बीच अमेरिका को भारत का निर्यात 21.64 प्रतिशत बढ़कर 33.53 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि आयात 12.33 प्रतिशत बढ़कर 17.41 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। इस अवधि के दौरान, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा, जिसका कुल द्विपक्षीय व्यापार 12.56 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।

भारत और अमेरिका ने 2025 की शरद ऋतु तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण को पूरा करने का संकल्प लिया है, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 191 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना से भी अधिक बढ़ाकर 500 अरब अमेरिकी डॉलर करना है।

