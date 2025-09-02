Home > विदेश > India-US Trade: Trump ने टैरिफ वॉर के बीच भारत को लेकर किया बड़ा दावा, सुन चकरा जाएगा माथा

India-US Relations: चीन दौरे से भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) के लौटने के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने टैरिफ (Trump Tariffs) को लेकर बड़ा दावा किया है।

Published: September 2, 2025 13:03:27 IST

Trump Tariff Latest News: चीन तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के मंच पर भारत, चीन और रूस की जुगलबंदी देख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। ये उनके हालिया ट्रुथ पोस्ट से उजागर हो रहा है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए जा रहे 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापार समीकरण (India-US trade equation) को एकतरफा आपदा करार दिया और दावा किया कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क में कटौती करके उसे शून्य करने की पेशकश की है।

भारत के टैरिफ शून्य करने की अपील पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अब इसके लिए देर हो गई है। अमेरिका द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत का भारी भरकम टैरिफ (Trump Tariffs) लगाने के बाद अपने लेटेस्ट कमेंट में उन्होंने फिर से रूस के साथ भारत के व्यापार की ओर इशारा किया है।

अमेरिकी वित्त मंत्री ने क्या कहा? (What did the US Finance Minister say?)

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के लिए रुकी हुई बातचीत पर अमेरिकी वित्त मंत्री अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बड़ा दावा किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि इस मामले में मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गयी है। ट्रंप का हालिया दावा अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट (US Treasury Secretary Scott Bessant) के उस बयान के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने अप्रैल में जल्दी शुरू होने के बावजूद व्यापार समझौते पर बातचीत की धीमी गति की ओर इशारा किया था। बेसेंट ने रूस से भारत की तेल खरीद के साथ-साथ इसे भी टैरिफ के कारणों में जुर्माना बताया।

ट्रंप के व्यापार सलाहकार के बयान पर भारत में मचा बवाल

हालांकि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार (PM Modi) लगातार अमेरिकी तर्क पर सवाल उठा रही है और व्यापार वार्ता में कुछ लाल रेखाओं को पीछे धकेल रही है, जैसे कि भारत के किसानों को अमेरिकी उत्पादों के प्रवाह से बचाना। भारत के इस रुख की वजह से अमेरिकी अधिकारी आंकड़ों के जरिए भारत पर दबाव बनाने और उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के व्यापार सलाहकार (Trump trade adviser) पीटर नवारो के ब्राह्मण वाले बयान को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। दरअसल, ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो (Peter Navarro) ने कहा था कि रूस से तेल खरीदकर भारत के ब्राह्मण इसका मुनाफा कमा रहे हैं।

ट्रंप ने व्यापार घाटे और रूस से भारत के सौदे का किया जिक्र

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) के चीन से वापस आने के कुछ ही घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बहुत कम लोग यह समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, लेकिन वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं। इसकी वजह यह है कि भारत ने अब तक हमसे इतने ज्यादा टैरिफ वसूले हैं कि हमारे व्यवसाय भारत में सामान नहीं बेच पा रहे हैं। यह पूरी तरह से एकतरफा आपदा रही है।

