भारत के पास मौजूद अग्नि-5 की तुलना में कहां खड़ा है चीन, पाकिस्तान और अमेरिका, मिसाइल के मामले में कौन है सबसे ताकतवर देश?

भारत के पास मौजूद अग्नि-5 की तुलना में कहां खड़ा है चीन, पाकिस्तान और अमेरिका, मिसाइल के मामले में कौन है सबसे ताकतवर देश?

Agni 5 Missile Comparison: भारत के पास अग्नि-5, पाकिस्तान के पास Shaheen-3, चीन के पास DF-41 Missile और DF-31 Missile और अमेरिका के पास Minuteman-3 missile है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 21, 2025 13:50:00 IST

India US China Pakistan Missile Comparison: दुनियाभर में चल रहे युद्ध में आप सभी ने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि, जहां पहले जंग सेनाओं के बल पर लड़ी जाती थी, वहीं अब वर्तमान में मिसाइल, फाइटर जेट के बल पर दुनिया के देश जंग लड़ रहे हैं। इसलिए, दुनिया के बड़े-बड़े ताकतवर देश मिसाइल की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानतें हैं कि, भारत, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के पास कौन-कौन से मिसाइल मौजूद हैं।

भारत के पास कौन-कौन मिसाइल हैं?

अगर हम भारत की बात करें तो वर्तमान समय में भारत के पास 5 प्रकार की मिसाइल प्रणालियां हैं: अग्नि, आकाश, पृथ्वी-1, नाग और त्रिशूल। इन मिसाइल प्रणालियों को विभिन्न सैन्य उपयोगों के लिए विकसित किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, अप्रैल 2012 में भारत ने अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) क्लब में प्रवेश किया जब उसने अपनी स्वनिर्मित अग्नि-5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह मिसाइल 5,500-5,800 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है, जिसका अर्थ है कि यह चीन और पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में प्रवेश कर सकती है।

पाकिस्तान के पास कौन-कौन सी मिसाइलें हैं?

वर्तमान समय में शाहीन-3 पाकिस्तान की सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने यह मिसाइल खास तौर पर भारत के लिए बनाई है। इसके अलावा, पाकिस्तान के पास शाहीन-2 मिसाइल, शाहीन-1 मिसाइल, गजनवी मिसाइल, गौरी-1 मिसाइल, नस्र मिसाइल, राद क्रूज मिसाइल, अब्दाली मिसाइल, बाबर क्रूज मिसाइल, फतह मिसाइल और हत्फ-1 मिसाइल है।

चीन के पास कौन-कौन सी मिसाइल है?

अगर चीन की बात करें तो उसके पास DF-41, DF31 और हाइपरसोनिक जैसी बड़ी मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों की मारक क्षमता 12,000 से 15,000 किलोमीटर के बीच है। इन मिसाइलों की खासियत यह है कि ये सभी विश्वस्तरीय ICBM तकनीक पर काम करती हैं। ये मिसाइलें एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता रखती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकना मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत तेज़ होती हैं और अपनी गति और प्रक्षेप पथ बदल सकती हैं।

अमेरिका के पास कौन-कौन सी मिसाइल है?

मिनटमैन-3 मिसाइल अमेरिका के सबसे शक्तिशाली हथियारों में गिनी जाती है। यह मिसाइल इतनी शक्तिशाली है कि किसी भी छोटे देश का अस्तित्व मिटा सकती है। मिनटमैन-3 की रेंज और ताकत इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक बनाती है।

