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क्या होने वाला है कुछ बड़ा? भारतीय नाविक की मौत के बाद विदेश मंत्रालय पहुंचे ईरानी राजनयिक

Ian War: ईरान ने UAE के टैंकर मोंबासा पर हमला किया, जिसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए. इनमें छह भारतीय और दो यूक्रेनी शामिल हैं. घायलों में से चार की हालत गंभीर है. ईरानी हमले के बाद, दोनों टैंकरों में आग लग गई, जिस पर बाद में काबू पा लिया गया.

By: Divyanshi Singh | Published: July 14, 2026 12:29:10 PM IST

होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय नाविक की मौत के बाद एक्शन में भारत सरकार
होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय नाविक की मौत के बाद एक्शन में भारत सरकार


Ian War: होर्मुज स्ट्रेट में यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के टैंकरों पर हुए हमलों में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जिसके बाद भारत सरकार ने सख्त कार्रवाई की. भारत ने दिल्ली में ईरानी एम्बेसी को तलब किया और जवाब मांगा.

भारत के तलब के बाद, ईरानी डिप्लोमैट विदेश मंत्रालय पहुंचे, जिसमें ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन (DCM), मोहम्मद जवाद हुसैनी भी शामिल थे. भारतीय अधिकारियों ने ईरान में अपने बड़े समुद्री समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. हजारों भारतीय नागरिक इस इलाके में मर्चेंट जहाजों पर काम करते हैं, जो अक्सर हाई-रिस्क वाले इलाकों में होते हैं.

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एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत

ईरान ने UAE के टैंकर मोंबासा पर हमला किया, जिसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए. इनमें छह भारतीय और दो यूक्रेनी शामिल हैं. घायलों में से चार की हालत गंभीर है. ईरानी हमले के बाद, दोनों टैंकरों में आग लग गई, जिस पर बाद में काबू पा लिया गया.

ईरान के हमलों से UAE गुस्सा

UAE ने ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की, इसे इंटरनेशनल कानून का खुला उल्लंघन और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया. UAE ने कहा, “हम तनाव बढ़ाने वाली किसी भी कार्रवाई का जवाब देने का अधिकार रखते हैं.”

यह घटना ईरान और उसके पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य एक सेंसिटिव हब है. यह ध्यान देने वाली बात है कि होर्मुज एक पतला समुद्री रास्ता है, जिससे दुनिया के तेल एक्सपोर्ट का लगभग पांचवां हिस्सा बहता है.

UAE के किन टैंकरों पर हमला हुआ?

ओमान की समुद्री सीमा पर ईरान के इस हमले ने पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ा दिया है. इससे होर्मुज जलडमरूमध्य में कमर्शियल जहाजों के नेविगेशन को और खतरा हो गया है. हमले के बाद UAE के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि जिन जहाजों पर हमला हुआ, वे तेल टैंकर “मोम्बासा” और LNG कैरियर “अल बहिया” थे. UAE ने कहा कि दक्षिणी शिपिंग लेन से गुजरते समय दोनों जहाजों पर ईरानी क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया.

Tags: Ian War
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