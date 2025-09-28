‘अमेरिका से सही से पेश आए, कई देशों को सुधारना होगा …’ भारत को Trump के मंत्री की धमकी
India US Trade: डोनाल्ड ट्रंप के वाणिज्य सचिव होवार्ड लुटनिक ने बयान दिया है कि भारत को अमेरिका के साथ सही तरह से पेश आना होगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: September 28, 2025 6:38:53 PM IST

Howard Lutnick On India: ट्रंप की तरफ से दुनिया के कई देशों के खिलाफ टैरिफ वार छेड़ने के बाद से अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते ऊपर-नीचे हो रखे हैं. रूस से तेल खरीदने की वजह से ट्रंप और उनका प्रशासन लगातार भारत के खिलाफ उकसाने वाले बयान दे रहे हैं. अब इसी कड़ी में  डोनाल्ड ट्रंप के वाणिज्य सचिव होवार्ड लुटनिक ने नया बयान दिया है.

होवार्ड लुटनिक ने कहा है कि, भारत को अमेरिका के साथ सही तरह से पेश आना होगा. इसके अलावा उन्होंने आगे ये भी कहा कि, हमें कई देशों को सुधारना होगा.

अमेरिका के प्रति सही तरह से पेश आना होगा – होवार्ड लुटनिक

एक साक्षात्कार में ट्रंप के मंत्री ने कहा, “हमें स्विट्ज़रलैंड और ब्राज़ील जैसे कई देशों से निपटना है, है ना? यह एक समस्या है. भारत, ये ऐसे देश हैं जिन्हें अमेरिका के प्रति सही तरह से पेश आना होगा. अपने बाज़ार खोलें, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयां बंद करें, और इसीलिए हम उनके साथ हैं.”

उन्होंने कहा कि ऐसे व्यापार असंतुलनों को दूर करने की ज़रूरत है. उन्होंने आगे कहा, “और मुझे लगता है कि ये मुद्दे सुलझ जाएँगे, लेकिन इनमें समय लगता है.”

भारत पर ट्रंप का टैरिफ बम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारतीय आयातों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया. इन उपायों की शुरुआत अगस्त की शुरुआत में भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ के साथ हुई, जिसके बाद भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद के कारण 25 प्रतिशत का और जुर्माना लगाया गया. इन टैरिफों ने परिधान, रत्न और आभूषण, जूते, खेल के सामान, फर्नीचर और रसायन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित किया, जिससे अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों में तनाव पैदा हुआ.

लुटनिक ने कहा, “इन देशों (भारत, ब्राज़ील) को यह समझना होगा कि अगर आप अमेरिकी उपभोक्ताओं को बेचना चाहते हैं, तो आपको अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तालमेल बिठाना होगा.”

व्यापार वार्ता से क्या बनेंगी बात?

भारत और अमेरिका ने व्यापार वार्ता फिर से शुरू कर दी है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 22-24 सितंबर तक वाशिंगटन का दौरा किया और संभावित समझौते की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमीसन ग्रीर और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की.

