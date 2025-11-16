पाकिस्तान पर इजरायल की तरह हमला करना चाहिए…दिल्ली ब्लास्ट के बाद जानें किसने दे दी भारत को ये नसीहत?

India Pakistan Tension: दिल्ली के लाल किले के पास हुए हालिया बम विस्फोट की जांच में पाकिस्तान-आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की भूमिका के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसियों ने जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क का खुलासा हुआ है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान एक बार फिर भारत में 1990 के दशक जैसी हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। यह एक बड़े आतंकी प्लान का हिस्सा माना जा रहा है.

इजरायल की तरह हमला करें भारत – बलूच नेता

इस बीच बलूचिस्तान के कई रक्षा विश्लेषकों और अधिकार कार्यकर्ताओं ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ सीधी और निर्णायक कार्रवाई करने की मांग की है। बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच का कहना है कि पाकिस्तान कभी आतंकवाद नहीं छोड़ेगा और भारत को इजरायल की तरह बड़े पैमाने पर जवाबी हमला करना चाहिए। उनका दावा है कि पाकिस्तान एक महीने तक भी भारत के हमलों का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए भारत को आतंकवाद से जुड़े संघर्ष को निर्णायक तरीके से खत्म करना चाहिए.

अफगानिस्तान को आधुनिक रक्षात्मक प्रणालियां दी जाएं

मीर यार बलूच ने सुझाव दिया है कि भारत को बलूचिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह आपातकालीन सैन्य सहायता प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने भारत को सलाह दी है कि वह अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस समेत कम से कम दस अतिरिक्त एयरबेस के उपयोग की संभावनाएं तलाशे, ताकि वहां से सीधे पाकिस्तान के खिलाफ अभियान चलाया जा सके। इसके साथ ही अफगानिस्तान को आधुनिक रक्षात्मक प्रणालियां और लंबी दूरी की मिसाइलें देने की भी सिफारिश की गई है, ताकि वह पाकिस्तानी हवाई हमलों का मुकाबला कर सके.

विशाल खनिज संपदा पर होगा बलूच का कब्जा – मीर यार

बलूच सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान को विमान-रोधी रक्षा तकनीक और सिस्टम मिल जाते हैं, तो पाकिस्तान की हार लगभग तय है। मीर यार ने दावा किया कि बलूच फोर्सेज कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान पर नियंत्रण हासिल कर सकती हैं। साथ ही उनका कहना है कि बलूच बल जल्द ही बलूचिस्तान की विशाल खनिज संपदा पर कब्जा कर लेंगे, जिससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होगा.

कुल मिलाकर, लाल किला विस्फोट की जांच ने न केवल पाकिस्तान की भूमिका उजागर की है, बल्कि बलूचिस्तान से उठी आवाजों ने भारत-पाक रिश्तों में एक नई और तनावपूर्ण बहस को जन्म दिया है.

