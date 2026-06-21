वाराणसी की मस्जिद पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने उगला जहर, भारत ने दिया ऐसा करारा जवाब कि बोलती बंद! क्या है पूरा मामला?

भारत ने वाराणसी में एक मुस्लिम धार्मिक स्थल गंज शहीदा मस्जिद को हटाने के नोटिस को लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बयान पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है. भारत ने जरदारी की टिप्पणियों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह से गैर-जरूरी और भारत के आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी करार दिया है.

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने दोटूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को भारत के घरेलू मामलों पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पाकिस्तानी राष्ट्रपति के इस बयान को पूरी तरह खारिज करता है, क्योंकि भारत के अंदरूनी मामलों में बोलने का उनका कोई अधिकार नहीं बनता.

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने क्या कहा था?

दरअसल, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत में ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थलों को कथित तौर पर गिराए जाने और उन्हें मिल रही धमकियों पर चिंता जताई थी. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जरदारी ने वाराणसी की मस्जिद ‘गंज शहीदा’ का जिक्र करते हुए भारत से इस तरह की कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की थी.

पाकिस्तानी राष्ट्रपति के आधिकारिक ‘X’ हैंडल से किए गए एक पोस्ट में कहा गया, ‘राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत में ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थलों को गिराए जाने और उन्हें मिल रही धमकियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जिसमें वाराणसी की 1,000 साल पुरानी मस्जिद गंज शहीदा भी शामिल है. उन्होंने भारत से ऐसी कार्रवाइयों को तुरंत रोकने की मांग की और चेतावनी दी कि इससे भारत में बिखराव और अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है. उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों और साझा सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने की भी अपील की.’

भारत का करारा जवाब

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जरदारी के इस बयान पर पलटवार करते हुए इसे बेहद हास्यास्पद बताया. उन्होंने कहा कि खुद पाकिस्तान का मानवाधिकार रिकॉर्ड कैसा रहा है, यह पूरी दुनिया जानती है. पाकिस्तान का अपना एक लंबा इतिहास रहा है जहां दूसरे धर्मों के अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया गया है और उनके साथ भेदभाव किया गया है.

रणधीर जायसवाल ने आगे कहा, ‘अपने देश की इस हकीकत को देखते हुए, पाकिस्तानी राष्ट्रपति का यह बयान और कुछ नहीं बल्कि एक सोची-समझी राजनीतिक साजिश है, जो पाकिस्तान की नफरत और कट्टरपंथ की राष्ट्रीय नीतियों से प्रेरित है.’

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद तब सामने आया जब रेलवे प्रशासन ने काशी रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार के पास बनी इस मस्जिद की दीवार पर एक नोटिस चिपका दिया. अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जारी किए गए इस नोटिस में कथित तौर पर 20 जून तक परिसर को खाली करने के लिए कहा गया था.