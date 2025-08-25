India Pakistan Relation: पाकिस्तान से टेंशन के बीच भारत ने दिखाई दरियादिली, बाढ़ की चेतावनी देकर पड़ोसियों को डूबने से बचाया!

Indus Water Treaty: 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से ही निलंबित चल रही सिंधु जल संधि के बीच भारत ने पाकिस्तान के लिए दरियादिली दिखाई है। संभावित आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत ने जम्मू-कश्मीर में बाढ़ की स्थिति का विवरण पाकिस्तान को उपलब्ध कराया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह जानकारी पूरी तरह से मानवीय आधार पर प्रदान की गई है।

इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने रविवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को इस मामले की जानकारी दी। यह पहली बार है जब उच्चायोग के माध्यम से ऐसी जानकारी भेजी गई है।

भारत से सूचना मिलने के बाद पाक ने जारी की चेतावनी

आमतौर पर, ऐसी जानकारी सिंधु जल आयुक्त के माध्यम से साझा की जाती है। हालाँकि, सिंधु जल संधि के तहत दोनों देशों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान नहीं हुआ है क्योंकि यह अभी भी निलंबित है। रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान ने भारत द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह चेतावनी जारी की है।

पहलगाम आतंकवादी के बाद निलाबित हुई संधि

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सिंधु जल संधि निलंबित कर दी गई थी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस निलंबन के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इस आतंकवादी हमले के जवाब में, 7 मई को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों पर सटीक हमले किए।

पिछले हफ़्ते, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना की और इसे संसदीय मंज़ूरी के बिना हस्ताक्षरित एक असंतुलित समझौता बताया।

Israel Attack Gaza: इजराइल ने गाजा के अस्पताल पर की बमबारी, पत्रकारों समेत करीब 15 लोगों के मारे जाने की खबर

नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू पर भारत के हितों से समझौता करने और भारत के हिस्से का पानी देकर पाकिस्तान का पक्ष लेने का आरोप लगाया।

Iran News: खामेनेई ने अमेरिका-इजरायल पर फोड़ा नया बम, कहा- कभी भी शुरू हो सकती है…