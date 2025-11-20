India Pakistan Ceasefire: 350 प्रतिशत टैरिफ की धमकी पर आया पीएम मोदी का फोन, Trump का एक और चौंकाने वाला दावा; देखें Video

Donald Trump on India Pakistan Ceasefire: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 3 दिनों तक तनाव चला था. दोनों देशों में जंग की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 60 से ज्यादा बार जंग रुकवाने की बात कह चुके हैं. हालांकि इस मुद्दे पर भारत का कहना है कि पाकिस्तान के अनुरोध पर भारत ने जंग रोकी थी. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने 350% टैरिफ लगाने की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई थी.

ट्रंप ने अब क्या कहा? (What did Trump say now?)

ट्रंप ने बुधवार को US-सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में कहा कि मुझे सबसे पहला कॉल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आया था. जिसमें उन्होंने मुझे थैंक यू कहा और कहा कि मैंने लाखों जानें बचाई हैं.इसके बाद ट्रंप यही नहीं रूके. ट्रंप ने इससे भी आगे बढ़कर दावा किया कि उन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कॉल आया था. जिसमें मोदी ने कहा था कि हम खत्म कर चुके हैं. जिसके बाद ट्रंप ने पूछा क्या ख़त्म कर चुके हैं? जिसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि हम जंग नहीं करने जा रहे हैं.

On May conflict, US Prez Donald Trump claims the Pakistani PM called him to say, “thank you” & PM Modi called him to say, “We’re not going to go to war”. PS: 1st call between Trump, Modi took place on June 17th, over a month after the conflict pic.twitter.com/WUzNFiesio — Sidhant Sibal (@sidhant) November 20, 2025







यह भी पढ़ें :-

ट्रंप ने 60 से ज्यादा बार किया दावा (Trump made the claim more than 60 times)

पहलगाम हमले के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया. इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया. 10 मई को दोनों देशों के बीच सीजफायर साइन हुआ. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सबसे पहले सीजफायर का अनाउंसमेंट किया था और दावा किया था कि उनकी वजह से हीं संघर्ष विराम हुआ था. तब से लेकर अब तक उन्होंने 60 से ज्यादा बार दावा किया है कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होना उनके दखल की वजह से हुआ था.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को नकारते हुए भारत लगातार कहता रहा है कि सीजफायर में कोई तीसरा देश शामिल नहीं था और सीजफायर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत के बाद हुआ था.

ट्रंप ने पहले किया था ये दावा (Trump had previously made this claim)

इससे पहले ट्रंप ने 29 अक्टूबर को साउथ कोरिया में APEC CEO समिट में भी भारत-पाकिस्तान तनाव का जिक्र किया था. जिसको लेकर ट्रंप ने कहा था कि जब दोनों देश लड़ रहे थे तो मैंने दोनों से लड़ाई रोकने को कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी. दो दिन बाद दोनों (भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री) ने फोन किया और सीजफायर को लेकर राजी हुए.

यह भी पढ़ें :-