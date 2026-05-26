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CNG-LPG हो सकती है सस्ती, भारत इस देश से ला रहा है सीधी गैस पाइपलाइन; PAK को लगेगा बड़ा झटका!

Petrol Diseal Prices India: इस प्रोजेक्ट को मिडिल ईस्ट-इंडिया डीपवॉटर पाइपलाइन (MEIDP) नाम दिया गया है. इसका मकसद भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना और विदेशी संकटों का असर कम करना है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 26, 2026 8:08:43 PM IST

भारत-ओमान गैस पाइपलाइन
भारत-ओमान गैस पाइपलाइन


India Oman Gas Pipeline: ईरान-अमेरिका तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते खतरे ने दुनिया के कई देशों को तेल और गैस सप्लाई के नए रास्ते खोजने पर मजबूर कर दिया है. भारत भी इसी दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. केंद्र सरकार करीब ₹40,000 करोड़ की लागत से समुद्र के नीचे एक विशाल गैस पाइपलाइन बिछाने की तैयारी कर रही है, जो सीधे ओमान से भारत को जोड़ेगी.

इस प्रोजेक्ट को मिडिल ईस्ट-इंडिया डीपवॉटर पाइपलाइन (MEIDP) नाम दिया गया है. इसका मकसद भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना और विदेशी संकटों का असर कम करना है.

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ओमान से सीधे गुजरात तक गैस सप्लाई

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत पाइपलाइन ओमान के तट से निकलकर सीधे गुजरात पहुंचेगी. यह रूट पूरी तरह समुद्री होगा, यानी बीच में किसी दूसरे देश की सीमा या जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे भारत को बिना रुकावट प्राकृतिक गैस मिलती रहेगी और ऊर्जा आयात का सबसे सुरक्षित विकल्प तैयार होगा. भविष्य में इस पाइपलाइन को यूएई, कतर और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों के गैस नेटवर्क से जोड़ने की भी योजना है.

पाकिस्तान की भूमिका पूरी तरह खत्म

भारत पहले भी ईरान और मध्य एशिया से गैस लाने के लिए कई पाइपलाइन योजनाओं पर काम कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान सबसे बड़ी बाधा बनता रहा. IPI (ईरान-पाकिस्तान-इंडिया) पाइपलाइन और TAPI (तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-इंडिया) परियोजनाएं राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चिंताओं की वजह से आगे नहीं बढ़ सकीं.

नई समुद्री पाइपलाइन के जरिए भारत पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म कर देगा. इससे ट्रांजिट फीस, राजनीतिक दबाव और सप्लाई रोकने जैसे खतरे भी समाप्त हो जाएंगे. यह कदम भारत की रणनीतिक और ऊर्जा सुरक्षा दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

समंदर के नीचे पाइपलाइन बिछाने की बड़ी चुनौती

हालांकि यह परियोजना राजनीतिक मुश्किलों से बच निकलती है, लेकिन तकनीकी चुनौतियां बेहद कठिन हैं. पाइपलाइन अरब सागर में करीब 3.5 किलोमीटर की गहराई पर बिछाई जाएगी. इतनी गहराई पर समुद्र का दबाव बेहद ज्यादा होता है, इसलिए पाइपलाइन में खास स्टील, मजबूत कोटिंग और हाई-टेक वेल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा.

अगर भविष्य में कहीं लीकेज या तकनीकी खराबी आती है, तो मरम्मत करना आसान नहीं होगा. इसके लिए विशेष रोबोटिक सिस्टम और भारी जहाजों की जरूरत पड़ेगी, जिससे रखरखाव की लागत भी काफी ज्यादा हो सकती है.

भारत को इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों?

भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में शामिल है. फिलहाल देश हर दिन करीब 190 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस की खपत करता है, जो 2030 तक बढ़कर 365 मिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच सकती है. भारत के पास गैस का बड़ा इमरजेंसी बैकअप भी नहीं है.

ऐसे में ओमान से आने वाली यह पाइपलाइन भारत को स्थायी और सुरक्षित गैस सप्लाई दे सकती है. बताया जा रहा है कि इस रूट से हर दिन करीब 31 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस भारत पहुंच सकेगी. इससे उद्योग, बिजली उत्पादन और घरेलू गैस सप्लाई को लंबे समय तक स्थिरता मिलेगी.

क्या सस्ती हो सकती है CNG और LPG?

अगर यह पाइपलाइन सफल होती है, तो देश में CNG और LPG की कीमतों पर भी बड़ा असर पड़ सकता है. अभी भारत LNG को जहाजों के जरिए आयात करता है, जिसमें गैस को पहले लिक्विड में बदलना, फिर समुद्री जहाजों से लाना और बाद में दोबारा गैस में बदलना पड़ता है. इस पूरी प्रक्रिया में भारी खर्च होता है.

पाइपलाइन शुरू होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन लागत में 40-50 प्रतिशत तक कमी आने की संभावना है. साथ ही जहाजों का किराया, समुद्री टैक्स और युद्ध के समय बढ़ने वाला इंश्योरेंस खर्च भी कम हो जाएगा. इससे गैस कंपनियों का खर्च घटेगा और आम लोगों को सस्ती CNG और LPG मिल सकती है.

2035 तक बदल सकती है भारत की ऊर्जा तस्वीर

विशेषज्ञों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह चालू होने में 5 से 7 साल लग सकते हैं. यानी 2033 से 2035 के बीच इस पाइपलाइन से गैस सप्लाई शुरू होने की उम्मीद है. अगर यह योजना सफल रही, तो भारत को ऊर्जा के लिए सबसे सुरक्षित और स्थायी रास्ता मिल जाएगा.

होर्मुज संकट और वैश्विक तनाव के दौर में यह प्रोजेक्ट सिर्फ पाइपलाइन नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. आने वाले वर्षों में यही पाइपलाइन देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा जरूरतों की रीढ़ बन सकती है.

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