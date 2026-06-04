भारत के सख्त रुख के बाद बदले नेपाल के सुर, बालेन शाह बैकफुट पर? अब ऐसे सुलझेगा सीमा विवाद

India Nepal Border Dispute: भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में नई पहल शुरू होती दिखाई दे रही है. हाल के घटनाक्रमों के बाद दोनों देशों ने आपसी बातचीत के जरिए समाधान तलाशने के संकेत दिए हैं. नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी के शीर्ष नेता के नई दिल्ली दौरे के तुरंत बाद नेपाल के विदेश मंत्री के भारत आने की तैयारी को इसी कड़ी में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

दिल्ली दौरे के बाद बढ़ी कूटनीतिक सक्रियता

नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष रबी लामिछाने के भारत दौरे के दौरान भारतीय नेतृत्व के साथ कई अहम बैठकें हुईं. प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसद दीपक बोहरा ने बताया कि भारत ने सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों पर औपचारिक प्रस्ताव लाने का सुझाव दिया है. उनके अनुसार दोनों देशों ने सकारात्मक माहौल में बातचीत कर विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की इच्छा जताई है.

नेपाल सरकार के भीतर दिखी अलग-अलग राय

सीमा विवाद को लेकर नेपाल में राजनीतिक मतभेद भी सामने आए हैं. प्रधानमंत्री बालेन शाह के हालिया बयानों पर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय और सरकारी प्रवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि नेपाल ने भारत की भूमि पर कब्जे का दावा नहीं किया है. इस मुद्दे पर देश के भीतर राजनीतिक बहस तेज हो गई और संसद की कार्यवाही भी प्रभावित हुई.

विदेश मंत्री की दिल्ली यात्रा पर टिकी निगाहें

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के नई दिल्ली दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि वे सीमा विवाद से जुड़े कुछ प्रस्तावों और सुझावों के साथ भारत आएंगे. तीन दिनों की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत होने की संभावना है, जिससे सीमा संबंधी लंबित मुद्दों पर आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है.

तीसरे पक्ष की भूमिका पर भारत का स्पष्ट रुख

विवाद के दौरान नेपाल की ओर से ब्रिटेन और चीन से संपर्क की बात सामने आने के बाद भारत ने अपना रुख साफ कर दिया. भारत ने कहा कि दोनों देशों के बीच अधिकांश सीमा मुद्दों का समाधान पहले ही हो चुका है और शेष विवाद भी द्विपक्षीय बातचीत से हल किए जा सकते हैं. भारतीय पक्ष ने स्पष्ट किया कि सीमा विवाद के समाधान में किसी तीसरे देश या बाहरी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है.

बातचीत से समाधान की ओर बढ़ते कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि हालिया कूटनीतिक गतिविधियां दोनों देशों के संबंधों के लिए सकारात्मक संकेत हैं. सीमा विवाद से जुड़े मुद्दे मुख्य रूप से कुछ नदी मार्गों के बदलाव और सीमांकन से जुड़े हैं. यदि दोनों पक्ष प्रस्तावों और संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, तो लंबे समय से लंबित विवादों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति संभव है. भारत और नेपाल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को देखते हुए दोनों देशों की प्राथमिकता शांतिपूर्ण और आपसी सहमति से समाधान निकालने की है.

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