भारत-जापान में हुई बड़ी डील, AI से लेकर एनर्जी सेक्टर तक PM Modi और जापानी PM ने मिलाया हाथ; चीन की बढ़ी टेंशन!

भारत और जापान ने गुरुवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में अपने सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, दोनों देशों के बीच ये समझौते हुए हैं. यह समझौता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जापानी समकक्ष सनाए ताकाइची के बीच नई दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद हुआ. जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची इस समय भारत के तीन दिवसीय दौरे पर हैं.

बातचीत के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए ताकाइची ने कहा कि आज के इस उथल-पुथल भरे अंतरराष्ट्रीय माहौल में दोनों देशों के बीच ‘एक-दूसरे के पूरक और सहयोगी रिश्ते’ को मजबूत करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है.

साझेदारी के बढ़ते कदम

यह दौरा पीएम मोदी की 2025 की टोक्यो यात्रा के ठीक बाद हो रहा है. उस दौरान जापान ने अगले एक दशक में भारत में अपना निवेश दोगुने से भी ज्यादा कर $61 अरब (लगभग 61 बिलियन डॉलर) से अधिक करने का भरोसा दिया था. एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच का आपसी व्यापार $27 अरब के पार पहुंच चुका है.

क्वाड का मजबूत आधार

आपको बता दें कि भारत और जापान दोनों ही ‘क्वाड’ (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद) का हिस्सा हैं, जिसमें उनके साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं. पीटीआई (PTI) के अनुसार, पीएम मोदी ने गुरुवार को बताया कि दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) को मजबूत करने के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक साझा रोडमैप तैयार किया है।

ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी पहल

ऊर्जा सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए भारत और जापान मिलकर भारत में 1,000 बायोगैस और जैविक उर्वरक (organic fertiliser) प्लांट लगाएंगे. इसके अलावा, एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देश अपनी सप्लाई चेन को बाहरी झटकों से बचाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिजों) के क्षेत्र में भी मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं.

देखा जाए तो यह कदम क्वाड की उस घोषणा के बिल्कुल अनुकूल है जो मई में की गई थी, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स और उभरती हुई तकनीकों पर आपसी सहयोग बढ़ाने की बात कही गई थी. ‘क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क’ का मकसद ही यही है कि चारों देश मिलकर निवेश का ऐसा तालमेल बिठाएं जिससे इन जरूरी खनिजों की सप्लाई चेन सुरक्षित और मजबूत बनी रहे.