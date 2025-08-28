Home > विदेश > भारत, चीन और पाकिस्तान…आखिर क्यों आफत बनकर बरस रही बारिश? सामने आई बड़ी वजह

What is Flood Reason: भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के अलावा चीन और पाकिस्तान के कई हिस्सों में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। इसके पीछे की वजह शहरीकरण और वनों की कटाई को बताया जा रहा है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 28, 2025 10:11:54 IST

Flood News: भारत, चीन और पाकिस्तान के कई हिस्सों में हुई भारिश से जान-माल का भारी नुकसान होने की जानकारी सामने आ रही है। जिसको देखते हुए प्रशासन ने बचाव और पुर्नवास कार्य शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। जम्मू में भीषण भूस्खलन से कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ आ गई है, जिससे परिवहन ठप हो गया है और लोग फंसे हुए हैं। तवी, चिनाब और बसंतर नदियां अपने चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही हैं, जिससे जम्मू जिले के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है।

पाकिस्तान में भी भारी बारिश से मची तबाही

खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बाल्टिस्तान और पंजाब सहित पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। चीन में दो महीनों की भारी बारिश के कारण 1.84 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिससे बुनियादी ढांचे और आजीविका को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, इन देशों में बरसात के मौसम में बाढ़ आना एक सामान्य घटना है, लेकिन इस साल की बारिश की तीव्रता पर बारीकी से गौर करने की जरूरतहै। पूरे क्षेत्र में बारिश का पैटर्न बदल रहा है। बढ़ते तापमान ने मानसून की निचली रेखा को दक्षिण की ओर स्थानांतरित कर दिया है, जिससे राजस्थान और गुजरात जैसे क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में अधिक वर्षा हो रही है।

बढ़ते तापमान के कारण हो रहा बदलाव

बढ़ते तापमान के कारण पहाड़ों से वाष्पीकरण में वृद्धि हुई है। जैसे-जैसे नमी बादलों में जमा होती है, अंततः एक सीमा तक पहुंचने के बाद थोड़े समय में ही भारी वर्षा हो जाती है। इसी प्रकार, नदियों में सतही जल का बढ़ता तापमान वाष्पीकरण में वृद्धि में योगदान देता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक वर्षा होती है। छोटे क्षेत्रों में कम समय में हुई भारी वर्षा ने अचानक बाढ़ ला दी है, जिससे जनजीवन और बुनियादी ढाँचा नष्ट हो गया है। पिछले साल की तुलना में इस साल पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ से अधिक विनाश हुआ है। देश में निकासी प्रक्रिया अभी भी जारी है।

वनों की कटाई से हो रहा जलवायु परिवर्तन

शहरीकरण और वनों की कटाई से बढ़े जलवायु परिवर्तन ने मानसून के पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। गर्मी में वृद्धि के कारण पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिमी भारत में निम्न दाब का निर्माण हुआ है। जैसे-जैसे हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं, वे प्रभावित क्षेत्रों में अभूतपूर्व वर्षा लाती हैं। हालांकि, बाढ़ हमेशा से दक्षिण एशियाई मानसून चक्र का एक हिस्सा रही है, लेकिन हाल के वर्षों में शहरीकरण, वनों की कटाई और खराब जल प्रबंधन के कारण इसकी तीव्रता में भारी वृद्धि हुई है। पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना, बाढ़ के मैदानों को बहाल करना और टिकाऊ नियोजन पद्धतियों को अपनाना इस क्षेत्र में बाढ़ के विनाशकारी प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है।

Tags: China floodsJammu floodsPakistan floods
