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‘तुरंत देश छोड़ दें…’, इजरायल के हमले के बाद ईरान पर मंडराया बड़ा खतरा, भारत ने जारी की सख्त एडवाइजरी!

इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं. भारत सरकार ने वहां मौजूद भारतीयों के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी चेतावनी जारी की है...

By: Shivani Singh | Published: June 8, 2026 1:29:26 PM IST

‘तुरंत देश छोड़ दें…’, इजरायल के हमले के बाद ईरान पर मंडराया बड़ा खतरा, भारत ने जारी की सख्त एडवाइजरी!


मिडल ईस्ट में एक बार फिर बमबारी तेज हो गई है और ईरान तथा इज़राइल के बीच सैन्य टकराव बढ़ गया है. इसे देखते हुए ईरान में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइज़री जारी की है, जिसमें भारतीय नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने का आग्रह किया गया है.

सोमवार को भारत ने अपने नागरिकों से साफ तौर पर कहा है कि वे फिलहाल ईरान की यात्रा करने से पूरी तरह बचें. सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने ईरान में पहले से मौजूद भारतीय नागरिकों को भी जल्द से जल्द, जो भी साधन मिले, उससे देश छोड़ने की सलाह दी है. तेहरान (ईरान) में मौजूद भारतीय दूतावास ने यह चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वे क्षेत्र के मौजूदा हालातों को देखते हुए अपनी पुरानी एडवाइज़री को ही और कड़े शब्दों में दोहरा रहे हैं.

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भारतीय दूतावास ने अपने बयान में कहा, ‘क्षेत्र के हालिया घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए, दूतावास सभी भारतीय नागरिकों को सलाह देता है कि वे ईरान की किसी भी यात्रा से पूरी तरह परहेज करें.’ इसके साथ ही दूतावास ने जोड़ा कि जो भारतीय इस समय ईरान में हैं, वे ‘उपलब्ध परिवहन साधनों का इस्तेमाल कर तुरंत वहां से निकल जाएं.’

अचानक क्यों बढ़े हालात?

यह सख्त कदम तब उठाया गया है जब सोमवार तड़के इजरायल और ईरान के बीच एक बार फिर सीधे सैन्य हमले शुरू हो गए. इस ताजा टकराव ने पूरे मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) में एक बड़े युद्ध का खतरा पैदा कर दिया है.

खबरों के मुताबिक, सोमवार सुबह इजरायली सेना ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें ईरान के दक्षिण-पश्चिमी इलाके ‘माहशहर’ में स्थित एक पेट्रोकेमिकल प्लांट भी शामिल है. इसके जवाब में ईरान ने भी इजरायल के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागीं. दोनों ही देशों ने रात भर चली इस सैन्य कार्रवाई की पुष्टि की है.

यह एडवाइज़री इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?

यह नया टकराव इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि इसी साल अप्रैल में हफ्तों चले तनाव के बाद दोनों देशों के बीच एक सीजफायर हुआ था, जिसे इस हमले ने तोड़ दिया है. वैसे तो भारत सरकार इस साल की शुरुआत से ही ईरान को लेकर कई एडवाइज़री जारी कर चुकी है, लेकिन इस बार का रुख सबसे कड़ा है. पहले सरकार सिर्फ ‘सावधानी बरतने’ की सलाह दे रही थी, लेकिन इस बार हालात की गंभीरता को देखते हुए नागरिकों को ‘तुरंत देश छोड़ने’ को कह दिया गया है.

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