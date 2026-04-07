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US Iran War: जहां हैं, वहीं रहें – बेवजह बाहर न निकलें… ईरान को ट्रंप की धमकी; भारत ने जारी की एडवाइजरी

Indian Advisory On US Iran War: एडवाइजरी में स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक जहां हैं, वहीं रहें और बेवजह बाहर न निकलें.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 7, 2026 11:04:04 PM IST

अमेरिका-ईरान युद्ध पर भारतीय एडवाइजरी
अमेरिका-ईरान युद्ध पर भारतीय एडवाइजरी


India On US Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की है. Embassy of India in Tehran ने लोगों से अगले 48 घंटों तक सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर ही रहने की सलाह दी है.

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भारतीयों को घर में रहने की हिदायत

एडवाइजरी में स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक जहां हैं, वहीं रहें और बेवजह बाहर न निकलें. लोगों को घर के अंदर रहने, बिजली और सैन्य प्रतिष्ठानों से दूरी बनाए रखने और बहुमंजिला इमारतों की ऊपरी मंजिलों से दूर रहने की सलाह दी गई है. यह कदम संभावित खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर उठाया गया है.

दूतावास की व्यवस्था और संपर्क

जो भारतीय दूतावास द्वारा बुक किए गए होटलों में ठहरे हैं, उन्हें वहीं सुरक्षित रहने और दूतावास टीम के संपर्क में बने रहने को कहा गया है. इसके साथ ही इमरजेंसी के लिए कई हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किए गए हैं, ताकि किसी भी संकट की स्थिति में तुरंत मदद मिल सके.

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ट्रंप की कड़ी चेतावनी

इस बीच डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने को लेकर सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़े हमले की संभावना है. सोशल मीडिया पर उनके बयान ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील माना जाता है.

बातचीत ठप, तनाव चरम पर

ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के सभी चैनल बंद कर दिए हैं. इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है. मौजूदा हालात को देखते हुए क्षेत्र में किसी बड़े टकराव की आशंका जताई जा रही है, जिससे न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है.

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Tags: Donald TrumpDonald Trump Iran warningIndian AdvisoryMiddle East tensionsUS iran war
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