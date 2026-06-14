ट्रम्प की धमकी गई तेल लेने! भारत जमकर खरीद रहा रूस से क्रूड ऑयल, रिफाइन कर अमेरिका को ही…

अमेरिका समेत पश्चिमी देशों और यूरोपीय संघ (EU) ने रूस के कच्चे तेल पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. हालांकि, इन कड़े प्रतिबंधों के बावजूद एक बड़ी खामी सामने आई है. ‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर’ (CREA) की हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भले ही रूस प्रतिबंध लगाने वाले देशों को सीधे तेल नहीं बेच सकता, लेकिन उसका तेल दूसरे देशों की रिफाइनरियों में प्रोसेस किया जा रहा है और आखिरकार उन्हीं देशों के बाजारों में वापस पहुंच रहा है.

भारत, तुर्की, ब्रुनेई और जॉर्जिया जैसे देशों ने रूसी कच्चे तेल को रिफाइन किया है और बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम उत्पादों का उन देशों को निर्यात किया है जिन्होंने खुद रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. भारत ने अमेरिका, EU और अन्य पश्चिमी देशों को पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में भी भूमिका निभाई है.

₹7,052 करोड़ की बिक्री

CREA रिपोर्ट के अनुसार, चार देशों जिनमें भारत भी शामिल है रिफाइनरियों ने कुल €641 मिलियन (लगभग ₹7,052 करोड़) मूल्य के तेल उत्पादों का सीधे उन देशों को निर्यात किया जिन्होंने प्रतिबंध लगाए थे. खास बात यह है कि इस कुल राशि में से अनुमानित €214 मिलियन मूल्य के उत्पाद विशेष रूप से रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करके बनाए गए थे.

प्रतिबंध लगाने वाले देशों द्वारा खरीद

ऑस्ट्रेलिया: €275 मिलियन मूल्य का तेल आयात किया.

यूरोपीय संघ: खुद प्रतिबंध लगाने के बावजूद €174 मिलियन मूल्य के तेल उत्पाद खरीदे.

अमेरिका: €147 मिलियन मूल्य के रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया.

न्यूजीलैंड: €45 मिलियन मूल्य के उत्पादों का आयात किया.

रिलायंस की रिफाइनरी की भूमिका

रिपोर्ट में उन रिफाइनरियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है जहां से रिफाइंड तेल उत्पादों को अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे गंतव्यों तक वापस भेजा जा रहा है. रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका को किए गए अधिकांश निर्यात के मुख्य स्रोत गुजरात (भारत) में रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी, साथ ही तुर्की की स्टार रिफाइनरी और तुप्रास इज़मित रिफाइनरी रहे हैं.

आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन महीनों में, तुर्की की स्टार रिफाइनरी के लिए कुल कच्चे तेल के फीडस्टॉक का 39 प्रतिशत रूस से आया था. वहीं, भारत की विशाल जामनगर रिफाइनरी के लिए कुल फीडस्टॉक में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत थी.