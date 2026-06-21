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भारत की बड़ी जीत, अब FATF की ग्रे लिस्ट में जाएगा पाकिस्तान? शहबाज और मुनीर के छूटे पसीने

FATF Vice President Vivek Agrawal: यह पहली बार है जब भारत FATF का वाइस प्रेसिडेंट बना है. विवेक अग्रवाल अभी भारत के कल्चर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हैं. भारत सरकार ने इसे देश के लिए एक बड़ी कामयाबी बताया है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 21, 2026 2:01:46 PM IST

पाक के ग्रे लिस्ट में शामिल होने का खतरा
पाक के ग्रे लिस्ट में शामिल होने का खतरा


FATF Vice President Vivek Agrawal:  FATF मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर नज़र रखने वाली इंटरनेशनल संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने सीनियर भारतीय अधिकारी विवेक अग्रवाल को अपना वाइस प्रेसिडेंट चुना है. उनका टर्म जुलाई 2026 से जून 2027 तक रहेगा. यह पहली बार है जब भारत FATF का वाइस प्रेसिडेंट बना है. विवेक अग्रवाल अभी भारत के कल्चर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हैं. भारत सरकार ने इसे देश के लिए एक बड़ी कामयाबी बताया है.

अग्रवाल ने कहा कि यह अपॉइंटमेंट मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ भारत के मजबूत फ्रेमवर्क को पहचान देता है. भारत के अपॉइंटमेंट के बाद, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाने की मांग उठी है. AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में वापस लाने के लिए काम करना चाहिए.

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TRF के खिलाफ एक्शन लेने की मांग 

ओवैसी ने नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किला इलाके के पास हुए कार बम ब्लास्ट का जिक्र किया, जिसमें आठ लोग मारे गए थे. इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली थी. ओवैसी ने कहा कि TRF को भी UN की टेररिस्ट लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए. भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि FATF में यह ज़िम्मेदारी आतंकवाद और गैर-कानूनी पैसे के खिलाफ़ भारत की लड़ाई को और मज़बूत करेगी.

 ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान

पाकिस्तान को जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया था. इससे पहले, यह 2013 से 2016 तक इस लिस्ट में था. लगभग चार साल बाद, इसे अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था. भारत का आरोप है कि पाकिस्तान अभी भी कुछ चरमपंथी संगठनों के खिलाफ़ पूरी कार्रवाई नहीं कर रहा है. पहलगाम हमले के बाद भी, भारत ने कहा था कि वह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में वापस लाने की कोशिश करेगा.

मई 2025 में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में, भारतीय सूत्रों ने दावा किया था कि पाकिस्तान अभी भी FATF की कुछ ज़रूरतों को पूरा करने में नाकाम रहा है. हालांकि, पाकिस्तानी एक्सपर्ट इस खतरे को बड़ा नहीं मानते हैं. पाकिस्तान के पूर्व इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हारून शरीफ का कहना है कि FATF के फैसले पॉलिटिकल नहीं होते, बल्कि सबकी सहमति से होते हैं. इकोनॉमिक एनालिस्ट फारुख सलीम ने भी कहा कि FATF के वाइस प्रेसिडेंट अकेले किसी देश को ग्रे लिस्ट में नहीं डाल सकते.

FATF की शर्तों से घिरा हुआ है पाकिस्तान 

अभी FATF की ग्रे लिस्ट में 18 देश हैं. ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार भी ब्लैक लिस्ट में हैं. ग्रे लिस्ट में डाले गए देश को विदेशी इन्वेस्टमेंट, लोन और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए पाकिस्तान में भी इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है.

Tags: FATFpakistanVivek Agrawal
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