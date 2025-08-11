Home > विदेश > Asim Muneer Nuclear Threat: ‘परमाणु हथियारों से लैस एक गैर-जिम्मेदार देश है पाकिस्तान’, आसिम मुनीर की गीदड़भभकी के बाद भारत ने लगाई लताड़, अमेरिका को भी घसीटा

Asim Muneer Nuclear Threat: ‘परमाणु हथियारों से लैस एक गैर-जिम्मेदार देश है पाकिस्तान’, आसिम मुनीर की गीदड़भभकी के बाद भारत ने लगाई लताड़, अमेरिका को भी घसीटा

India Reacts on Asim Muneer Nuclear Threat:भारत ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सरकारी सूत्रों ने पाकिस्तान को "परमाणु हथियारों से लैस एक गैर-ज़िम्मेदार देश" बताया।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 11, 2025 15:56:33 IST

India Reacts on Asim Muneer Nuclear Threat
India Reacts on Asim Muneer Nuclear Threat

India Reacts on Asim Muneer Nuclear Threat: भारत ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सरकारी सूत्रों ने पाकिस्तान को “परमाणु हथियारों से लैस एक गैर-ज़िम्मेदार देश” बताया और चेतावनी दी कि परमाणु हथियारों के गैर-सरकारी तत्वों के हाथों में पड़ने का खतरा है।

गौरतलब है कि भारत ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें उसने  सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर भारत द्वारा बनाए जा रहे बांधों को मिसाइलों से उड़ाने की धमकी दी थी। बड़ी बात यह है कि उसने यह बयान अमेरिका की धरती पर दिया था, जहाँ उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भारत के बांधों के पूरा होने का इंतज़ार करेगा और फिर मिसाइलें दागकर उन्हें नष्ट कर देगा।

‘गैर-ज़िम्मेदार देश है पाकिस्तान’

भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि आसिम मुनीर का यह बयान कोई नई बात नहीं है। जब भी अमेरिका पाकिस्तान की सेना का समर्थन करता है, पाकिस्तान अपनी “सच्चाई” दिखा देता है। सूत्रों ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ सेना ही सब कुछ नियंत्रित करती है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के गैर-सरकारी तत्वों के हाथों में पड़ने का वास्तविक खतरा है।

आतंकवादी समूहों के साथ सेना की मिलीभगत

विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद के सेना प्रमुख के बयान की निंदा की और कहा – मुनीर की टिप्पणी ऐसे देश में परमाणु कमान और नियंत्रण की विश्वसनीयता पर लंबे समय से चले आ रहे संदेह को और पुख्ता करती है जहाँ सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिलीभगत कर रही है।

Asim Munir News: किसके दम पर उछल रहा है असीम मुनीर, भारत को क्यों दे रहा है बार-बार परमाणु हमले की धमकी? समझिये अंदर की…

अमेरिका-भारत संबंधों पर प्रभाव

भारत ने आरोप लगाया कि मुनीर ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले को भड़काने वाला भाषण दिया था। उनकी परमाणु धमकी ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया व्यापार नीतियों के कारण नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं। ट्रंप ने 19 जून को ही मुनीर की मेज़बानी की थी।

US News: Trump को नहीं पसंद इन अमेरिकी लोगों को देखना! व्हाइट हाउस में कर दिया बड़ा बदलाव…अब जमकर हो रही आलोचना

Tags: asim munirindiaIndus damsnuclear threatpakistan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025

घर पर झट से तैयार करें तुलसी के पत्तों से...

August 10, 2025

बिल्ली के बारे 10 ऐसे मजेदार चीजें, जिसे सुन दंग...

August 10, 2025

कच्चा खजूर vs पका कौन सा है ज्यादा फायदेमंद ?

August 10, 2025

इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं पीनी चाहिए इलायची...

August 10, 2025

मसूरी के आसपास की ये जगहें आपको बना देंगी नेचर...

August 10, 2025
Asim Muneer Nuclear Threat: ‘परमाणु हथियारों से लैस एक गैर-जिम्मेदार देश है पाकिस्तान’, आसिम मुनीर की गीदड़भभकी के बाद भारत ने लगाई लताड़, अमेरिका को भी घसीटा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Asim Muneer Nuclear Threat: ‘परमाणु हथियारों से लैस एक गैर-जिम्मेदार देश है पाकिस्तान’, आसिम मुनीर की गीदड़भभकी के बाद भारत ने लगाई लताड़, अमेरिका को भी घसीटा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Asim Muneer Nuclear Threat: ‘परमाणु हथियारों से लैस एक गैर-जिम्मेदार देश है पाकिस्तान’, आसिम मुनीर की गीदड़भभकी के बाद भारत ने लगाई लताड़, अमेरिका को भी घसीटा
Asim Muneer Nuclear Threat: ‘परमाणु हथियारों से लैस एक गैर-जिम्मेदार देश है पाकिस्तान’, आसिम मुनीर की गीदड़भभकी के बाद भारत ने लगाई लताड़, अमेरिका को भी घसीटा
Asim Muneer Nuclear Threat: ‘परमाणु हथियारों से लैस एक गैर-जिम्मेदार देश है पाकिस्तान’, आसिम मुनीर की गीदड़भभकी के बाद भारत ने लगाई लताड़, अमेरिका को भी घसीटा
Asim Muneer Nuclear Threat: ‘परमाणु हथियारों से लैस एक गैर-जिम्मेदार देश है पाकिस्तान’, आसिम मुनीर की गीदड़भभकी के बाद भारत ने लगाई लताड़, अमेरिका को भी घसीटा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?