Asim Muneer Nuclear Threat: ‘परमाणु हथियारों से लैस एक गैर-जिम्मेदार देश है पाकिस्तान’, आसिम मुनीर की गीदड़भभकी के बाद भारत ने लगाई लताड़, अमेरिका को भी घसीटा

India Reacts on Asim Muneer Nuclear Threat: भारत ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सरकारी सूत्रों ने पाकिस्तान को “परमाणु हथियारों से लैस एक गैर-ज़िम्मेदार देश” बताया और चेतावनी दी कि परमाणु हथियारों के गैर-सरकारी तत्वों के हाथों में पड़ने का खतरा है।

गौरतलब है कि भारत ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें उसने सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर भारत द्वारा बनाए जा रहे बांधों को मिसाइलों से उड़ाने की धमकी दी थी। बड़ी बात यह है कि उसने यह बयान अमेरिका की धरती पर दिया था, जहाँ उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भारत के बांधों के पूरा होने का इंतज़ार करेगा और फिर मिसाइलें दागकर उन्हें नष्ट कर देगा।

‘गैर-ज़िम्मेदार देश है पाकिस्तान’

भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि आसिम मुनीर का यह बयान कोई नई बात नहीं है। जब भी अमेरिका पाकिस्तान की सेना का समर्थन करता है, पाकिस्तान अपनी “सच्चाई” दिखा देता है। सूत्रों ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ सेना ही सब कुछ नियंत्रित करती है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के गैर-सरकारी तत्वों के हाथों में पड़ने का वास्तविक खतरा है।

आतंकवादी समूहों के साथ सेना की मिलीभगत

विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद के सेना प्रमुख के बयान की निंदा की और कहा – मुनीर की टिप्पणी ऐसे देश में परमाणु कमान और नियंत्रण की विश्वसनीयता पर लंबे समय से चले आ रहे संदेह को और पुख्ता करती है जहाँ सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिलीभगत कर रही है।

अमेरिका-भारत संबंधों पर प्रभाव

भारत ने आरोप लगाया कि मुनीर ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले को भड़काने वाला भाषण दिया था। उनकी परमाणु धमकी ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया व्यापार नीतियों के कारण नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं। ट्रंप ने 19 जून को ही मुनीर की मेज़बानी की थी।

