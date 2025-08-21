Home > विदेश > हमारी जमीन से…, एक ही झटके में भारत ने निकाल दी यूनुस की हेकड़ी , पूरा मामला जान रह जाएंगे हैरान

Bangladesh: अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को अवामी लीग द्वारा भारत में किसी भी बांग्लादेश विरोधी गतिविधि की कोई जानकारी नहीं मिली है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 21, 2025 08:18:33 IST

Bangladesh: जब से शेख हसीना देश छोड़कर भारत आई हैं तब से भारत और बांग्लादेश के संबंध ठीक नहीं है। अब बांग्लादेश ने भारत पर आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के सदस्य भारत से बांग्लादेश विरोधी गतिविधियाँ चला रहे हैं। भारत ने अब बांग्लादेश के इन आरोपों का जवाब दिया है। साथ ही, ऐसे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

भारत ने किया पलटवार

अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को अवामी लीग द्वारा भारत में किसी भी बांग्लादेश विरोधी गतिविधि की कोई जानकारी नहीं मिली है। भारत अपनी धरती से किसी भी देश के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं देता है।

जायसवाल ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताया है। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों, ताकि लोगों की इच्छा का पता चल सके।

बांग्लादेश ने क्या कहा?

बांग्लादेश सरकार ने अवामी लीग के सदस्यों द्वारा नई दिल्ली और कोलकाता में कार्यालय खोलने पर चिंता व्यक्त की थी। बयान में कहा गया है कि ये गतिविधियाँ “अच्छे पड़ोसी और विदेश नीति के सिद्धांतों को कमज़ोर करती हैं”।

भारत और बांग्लादेश के संबंधों में दरार

छात्रों के नेतृत्व वाले सरकार विरोधी आंदोलन के बाद शेख हसीना को 5 अगस्त, 2024 को सत्ता से हटा दिया गया था और तब से वे भारत में रह रही हैं। शेख हसीना के जाने के बाद से, मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। यूनुस के आने के बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में दरार आ गई है। खासकर जब बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उनके घरों और दुकानों पर हमले किए गए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया था।

Tags: bangladesh
