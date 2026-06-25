भारत-बांग्लादेश के बीच फिर से बहाल हो रहा टूरिस्ट वीजा, इस दिन से कर सकते हैं आवेदन; दिनेश त्रिवेदी का एलान

भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने गुरुवार को बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ट्रैवल वीजा सेवा दोबारा शुरू करने का बड़ा ऐलान किया है. बीते लंबे समय से दोनों पड़ोसी देशों के बीच रिश्तों में जो तल्खी और तनाव बना हुआ था, उसे दूर करने की दिशा में इसे एक बेहद अहम कदम माना जा रहा है. दिनेश त्रिवेदी ने यह घोषणा ढाका के बंगभवन राष्ट्रपति महल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना परिचय पत्र सौंपने के तुरंत बाद की. इसके साथ ही उन्होंने आधिकारिक तौर पर ढाका में अपनी राजनयिक जिम्मेदारी संभाल ली है.

समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) के मुताबिक, दिनेश त्रिवेदी ने कहा, ‘मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि सामान्य ट्रैवल वीजा सेवा फिर से शुरू की जा रही है. इसके लिए आगामी 28 जून से वीजा आवेदन जमा किए जा सकेंगे.’

आखिर क्यों बंद हुआ था बांग्लादेशी नागरिकों का भारतीय वीजा?

बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान सुरक्षा चिंताओं और दोनों देशों के बिगड़ते रिश्तों के चलते पिछले करीब दो साल से ट्रैवल वीजा सेवाएं पूरी तरह ठप थीं. जुलाई 2024 में भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा था और उन्होंने भारत में शरण ली थी. इस राजनीतिक उलटफेर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ा कि बांग्लादेश में मौजूद भारतीय वीजा केंद्रों को अपना काम रोकना पड़ा.

इसके बाद छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत ने आग में घी का काम किया, जिसके विरोध में बांग्लादेश में जमकर प्रदर्शन हुए और धीरे-धीरे इन प्रदर्शनों ने भारत विरोधी रुख अख्तियार कर लिया.

रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश

ट्रैवल वीजा सेवा की यह बहाली ऐसे समय में हो रही है, जब भारत और बांग्लादेश महीनों के राजनयिक तनाव के बाद अपने रिश्तों को नए सिरे से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं. इस फैसले से दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी संपर्क और संबंध फिर से मजबूत हो सकेंगे. आमतौर पर इस ट्रैवल वीजा के जरिए बांग्लादेशी नागरिक पर्यटन, इलाज, सरकारी काम, बिजनेस और किसी तीसरे देश की यात्रा (ट्रांजिट) के लिए भारत आ सकते हैं.

उच्चायुक्त त्रिवेदी ने साफ किया कि वीजा सेवाएं ढाका, राजशाही, चटगांव, सिलहट और खुलना समेत सभी पांचों केंद्रों से शुरू की जाएंगी और आने वाले समय में इसका और विस्तार किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि मानवीय आधार पर दी जाने वाली ‘इमरजेंसी मेडिकल वीजा’ सेवा पहले की तरह जारी रहेगी.

उच्चायुक्त बनने वाले पहले राजनेता

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 76 वर्षीय वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी को बीते 27 अप्रैल को बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था. वह इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले देश के पहले राजनेता हैं, वरना अमूमन इस पद पर आईएफएस (IFS) अधिकारियों की नियुक्ति होती रही है. कार्यभार संभालने से एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक ज्ञापन के जरिए उन्हें औपचारिक और प्रोटोकॉल कार्यों के लिए ‘केंद्रीय मंत्री’ के समकक्ष का दर्जा भी दिया गया था.

दिनेश त्रिवेदी ने पेशेवर राजनयिक प्रणय कुमार वर्मा की जगह ली है और वह 12 जून को बेनापोल-पेट्रापोल जमीनी सीमा के रास्ते बांग्लादेश पहुंचे थे. परिचय पत्र सौंपने के इस खास समारोह में राष्ट्रपति गार्ड रेजिमेंट के दस्ते ने उन्हें ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ भी दिया.