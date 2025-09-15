महज 10 रुपये की चीज के लिए Trump ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ, अमेरिकी वाणिज्य मंत्री का बड़ा खुलासा!

India-US Tariffs War: भारत और अमेरिका के बीच जारी टैरिफ वॉर (India-America Tariff War) के बीच इसके पीछे की वजह सामने आई है और ये बात हम नहीं बल्कि खुद अमेरिका के वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं. अमेरिका ने सिर्फ 10 रुपये की चीज बेचने के लिए भारत के साथ अपने वर्षों पुराने व्यापारिक रिश्ते बिगाड़ लिए हैं. भारत उसे बेचने की इजाजत नहीं दे रहा और अमेरिका उसे भारत के बाजार में बेचते पर अड़ा हुआ है. इतनी छोटी सी बात के लिए अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया. इसके अलावा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) G7 देशों पर भी भारत पर टैरिफ़ लगाने का दबाव बना रहा है. कुल मिलाकर देखा जाये तो अमेरिका खुलकर अब दुश्मनी पर उतर आया है. इसका खुलासा खुद अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने किया है.

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने क्या कहा? (US Commerce Secretary Howard Lutnick)

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक (US Commerce Secretary Howard Lutnick) ने कहा है कि भारत 1.4 अरब लोगों का देश होने का दावा करता है, लेकिन वह अमेरिका से थोड़ा सा मक्का भी नहीं खरीदेगा. इसके अलावा उन्होंने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि नई दिल्ली को अपने शुल्क कम करने होंगे, वरना उसे अमेरिका के साथ व्यापार करने में और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. जब लुटनिक से पूछा गया कि क्या अमेरिका भारत, कनाडा और ब्राज़ील जैसे महत्वपूर्ण सहयोगियों पर टैरिफ़ लगाकर उनके साथ अपने बेहद कीमती रिश्ते बिगाड़ रहा है, तो उनका जवाब था, ‘यह रिश्ता एकतरफा है. वे हमें बेचते हैं और हमारा फायदा उठाते हैं. वे हमें अपनी अर्थव्यवस्था से रोकते हैं, जबकि हम उनके लिए पूरी तरह से खुले हैं.’

निष्पक्ष और पारस्परिक व्यापार चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति (US President wants fair and reciprocal trade)

हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति (US President Donald Trump) निष्पक्ष और पारस्परिक व्यापार चाहते हैं. उन्होंने कहा कि भारत दावा करता है कि उसके पास 1.4 अरब लोग हैं. इतने सारे लोग अमेरिका से एक बुशल (लगभग 25 किलो) मक्का क्यों नहीं खरीदेंगे? क्या आपको बुरा नहीं लगता कि वे हमें सब कुछ बेचते हैं और हमारा मक्का नहीं खरीदते? वे हर चीज पर शुल्क लगाते हैं. इसके अलावा, अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों से शुल्क कम करने को कहा है. यह राष्ट्रपति का मॉडल है और या तो आप इसे स्वीकार करें या आपको दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता के साथ व्यापार करना मुश्किल लगेगा.

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है. भारत ने अमेरिका के इस कदम को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है. लेकिन, हमारे राष्ट्रपति का स्पष्ट संदेश है कि टैरिफ कम करें वरना हम आपके साथ वैसा ही करेंगे जैसा आप करेंगे. कई सालों से हम सही काम करते आ रहे हैं और गलत को बर्दाश्त करते आ रहे हैं. लेकिन अब हम टैरिफ लगाकर इन चीजों को ठीक करना चाहते हैं.

