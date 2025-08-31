Home > विदेश > India US Relations: PM Modi की चीन यात्रा से चिढ़ गए Trump, रद्द कर दिया भारत आने का प्लान

Trump India Visit: अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए 50 प्रतिशत टैरिफ के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 31, 2025 13:32:50 IST

Donald Trump: अमेरिका और भारत के रिश्तों में पिछले कुछ समय से कड़वाहट देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। तो वहीं, दूसरी तरफ आज जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना भारत दौरा भी रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक ओर जहां चीन के दौरे पर हैं, जहां SCO समिट में पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक करेंगे।

क्वाड सम्मलेन में शामिल नहीं होंगे ट्रंप

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का अब क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का कार्यक्रम नहीं है। अमेरिकी अखबार में शनिवार को प्रकाशित इस रिपोर्ट में ट्रंप के कार्यक्रम से जुड़े सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सूचित किया था कि वह साल के अंत में भारत आएंगे, लेकिन अब उन्होंने यह योजना रद्द कर दी है। फिलहाल, इस रिपोर्ट में किए गए दावे पर अमेरिका और भारत दोनों सरकारों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत

दरअसल, भारत इस साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है। इससे पहले, ट्रंप प्रशासन ने जनवरी में क्वाड विदेश मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की थी, ठीक उसी समय जब ट्रंप ने अपना दूसरा राष्ट्रपति कार्यकाल शुरू किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापार तनाव के बीच ट्रंप और मोदी के रिश्ते बिगड़ने लगे हैं। खास तौर पर ट्रंप के बार-बार के दावों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। ट्रंप लगातार दावा करते रहे हैं कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक चले सैन्य संघर्ष को सुलझाने में मदद की थी। हालांकि, भारत ने इन दावों को लगातार खारिज किया है।

न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप के भारत-पाकिस्तान युद्ध को सुलझाने के दावों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नाराज हो गए। यहीं से तनाव की शुरुआत हुई। ट्रंप के प्रति मोदी का धैर्य धीरे-धीरे कम होता जा रहा था।

