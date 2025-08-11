Home > विदेश > Pakistan में भी हो रहा टुकड़ों में काट देने वाला कांड! गर्भवती बहु के जिस्म के कर डाले टुकड़े-टुकड़े, फिर बोरी में बांध… मामला जान भूल जाएंगे सौरभ हत्याकांड

Pakistan Crime News: पाकिस्तान के पंजाब इलाके में सास ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर गर्भवती बहू की हत्या कर दी। फिर उसके शव के दर्जनों टुकड़े करके तीन बोरियों में भरकर घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर ले जाकर एक नाले में फेंक दिया।

Published By: Heena Khan
Published: August 11, 2025 13:14:07 IST

Pakistan Crime News: पाकिस्तान के पंजाब इलाके में सास ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर गर्भवती बहू की हत्या कर दी। फिर उसके शव के दर्जनों टुकड़े करके तीन बोरियों में भरकर घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर ले जाकर एक नाले में फेंक दिया। हालाँकि, पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सास सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही शव भी बरामद कर लिया गया है।

बेटी और पोते के साथ मिलकर दिया हत्याकांड को अंजाम

मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच की जा रही है। यह घटना पाकिस्तान के सियालकोट जिले की है। जानकारी के अनुसार बता दे कि, पिछले हफ़्ते सास सुघरान बीबी ने अपनी बेटी यास्मीन, पोते हमज़ा और दूर के रिश्तेदार नवीद के साथ मिलकर अपनी गर्भवती बहू की बेहद दर्दनाक हत्या कर दी। फिर, शव को ठिकाने लगाने और खुद को बचाने के लिए सभी ने मिलकर शव के छोटे-छोटे टुकड़े किए और उसे तीन बोरियों में भरकर 100 किलोमीटर दूर एक नाले में फेंक दिया।

पूरी घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि, जारा कादिर नाम की एक महिला, जिसकी उम्र 20 साल थी, पिछले हफ़्ते अचानक लापता हो गई थी। वह गर्भवती थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इसी व्यवस्था में पुलिस को तीन बोरियों में एक महिला का कटा हुआ शव मिला। इस शव की पहचान जारा के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि मामले में महिला की सास समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्धों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

गौरतलब है कि भारत के राजस्थान में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। यहाँ उदयपुर में एक मेकअप आर्टिस्ट की हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने उसके शव के छह टुकड़े करके उसे अपने घर के पीछे दफना दिया था। पुलिस को इस पूरे मामले में तब सफलता मिली जब वे आरोपी के घर पहुँचे और उसकी गैरमौजूदगी में उसकी पत्नी से पूछताछ की। मृतक मेकअप आर्टिस्ट की पहचान अनीता के रूप में हुई, जो शादीशुदा थी और बच्चों की माँ भी थी।

