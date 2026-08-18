Imran Khan की क्या खतरे में है जान, सदमे में पूर्व क्रिकेटर के फैन्स; बेटों तक से छिपाई जा रही जानकारी

Imran Khan Health Update: जस्टिस शाहिद वाहिद की अध्यक्षता वाली पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों वाली बेंच ने इमरान खान की अस्पताल में भर्ती करने की याचिका पर यह फैसला सुना दिया है. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 3 साल बाद इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाए. द डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान की मेडिकल कंडीशन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद हेल्थ इवैल्यूएशन का आदेश आया है.

जस्टिस शाहिद वाहिद की अगुवाई वाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यों वाली बेंच ने इमरान खान की अस्पताल में भर्ती होने की अर्जी पर यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी आदेश दिया कि वे यह पक्का करें कि देश में राजनीतिक कैदियों पर लगी कड़ी पाबंदियों और आइसोलेशन के कारण इमरान खान अपने परिवार के सदस्यों से हर सप्ताह मिलें.

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि फैसले में आगे एक मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया गया, जिसके साथ खान के पर्सनल फिजिशियन और उनकी बहन उज़मा खान जुड़े रहेंगे. उनकी हालत के बारे में जानकारी छिपाने की कोशिशों के बारे में भी बताया गया, क्योंकि इमरान के वकीलों और परिवार के सदस्यों को निर्देश दिया गया था कि वे उनकी मेडिकल रिपोर्ट मीडिया के साथ शेयर न करें या मामले का राजनीतिकरण न करें.

बढ़ते दबाव के कारण यह फैसला आया?

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट का यह आदेश पाकिस्तान की जेलों की हालत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद आया है. यह अदियाला जेल के सुपरिटेंडेंट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री की सेहत पर सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपने के एक दिन बाद आया है, जहां अगस्त 2023 से इमरान खान कैद हैं. वहीं, बीमारी की खबर से इमरान खान के फैन्स सदमे में हैं.

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने मंगलवार को दावा किया कि कैद नेता की मेडिकल रिपोर्ट बहुत चिंताजनक है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में अल्वी ने खान की चिंता, हाई ब्लड प्रेशर और 54 बीट प्रति मिनट की बढ़ी हुई हार्ट रेट पर गहरी चिंता जताई. चेतावनी दी कि आइसोलेशन उनके शरीर पर शारीरिक रूप से बुरा असर डाल रहा है और डॉक्टरों के एक स्वतंत्र पैनल की देखरेख में उन्हें तुरंत अस्पताल में ट्रांसफर करने का आग्रह किया.

बेटों का दावा, नहीं मिला इमरान खान को लेकर अपडेट

यह मेडिकल संकट अधिकारियों द्वारा लगाए गए पूरी तरह से ब्लैकआउट के बीच सामने आया है. इमरान खान के बेटों सुलेमान खान और कासिम खान ने CNN को बताया कि उन्हें कोई अपडेट नहीं मिला है, क्योंकि न तो परिवार, न वकील, और न ही डॉक्टरों को सात महीने से उनके पिता से मिलने की इजाज़त दी गई थी.

मेडिकल ट्रांसपेरेंसी से इनकार से बड़े पैमाने पर अशांति फैल गई है. इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थकों ने पार्टी के संस्थापक और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की तुरंत रिहाई की मांग करते हुए देश भर में प्रदर्शन किए हैं. सरकार की सख्त रणनीति 2022 में संसद में अविश्वास प्रस्ताव के ज़रिए खान को हटाए जाने के बाद लंबे समय तक चली राजनीतिक कार्रवाई से उपजी है. 2023 से जेल में बंद इमरान खान के सहयोगियों का कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित आरोप हैं, उन्हें 2024 के आम चुनावों में भाग लेने से उनकी पार्टी लीडरशिप के साथ असल में रोक दिया गया था.