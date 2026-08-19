Imran Khan India Connection: इमरान खान का भारत से कनेक्शन? जालंधर में आज भी मौजूद हैं निशानियां, 2004 में किया था दौरा

Imran Khan India Connection: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज क्रिकेटर इमरान खान इन दिनों अपनी सेहत को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं. 2 बार उनके मरने की अफवाह उड़ चुकी है. अब जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई संस्थापक इमरान खान को मेडिकल जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है.

क्या आपको पता है कि इमरान खान का भारत से क्या कनेक्शन है. अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इमरान खान की मां शौकत खानम का जन्म भारत के पंजाब राज्य में स्थित जालंधर में हुआ था. उनके नाना का मकान आज भी जालंधर के दानिशमंदा में अमानत मंजिल के नाम से आज भी मौजूद है. जिसे आज भी पीली कोठी के नाम से जाना जाता है.

इमरान की मां शौकत खानम का भारत में हुआ था जन्म

इमरान खान की मां शौकत खानम का जन्म भारत के जालंधर में स्थित अमानत मंजिल में हुआ था. इमरान खान के नाना खान बहादुर अहमद हसन खान ब्रिटिश दौर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे. जब इमरान खान ने साल 2004 में भारत का दौरा किया था. तब वो अमानत मंजिल में भी आए थे. जहां उन्होंने जज्बाती हो कहा कि जिस हवेली के किस्से उन्होंने अपनी मां से बचपन में सुने थे. उसे आंखों से देखना किसी सपने से कम नहीं था. बताया जा रहा है कि यह हवेली एक एकड़ में फैली है. जो काफी आलीशान हैं. इसमें 14 कमरे हैं. इमरान खान के नाना ने बगीचे में एक आम का पेड़ लगाया था. जिसमें आज भी फल आते हैं.







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इमरान का ननिहाल भारत के पंजाब में था

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान की मां शौकत खानम ने 1940 के दशक में जालंधर के इस्लामिया कॉलेज को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी. लेकिन हजारों दूसरे मुस्लिम परिवारों की तरह शौकत खानम का परिवार भी 1947 के बाद पश्चिम की ओर पंजाब चले गए थे. इस बारे में जालंधर के लोगों का कहना है कि इमरान और उनके रिश्तेदार समय-समय पर इस जगह आते रहे हैं. 2004 में जालंधर की एक पिछली यात्रा के दौरान इमरान ने पत्रकारों को उस सदमे के बारे में बताया था जो उनके परिवार को लाहौर जाने के कारण झेलना पड़ा था. उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज 1947 से पहले 600 से ज्यादा सालों तक जालंधर में बसे हुए थे.

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