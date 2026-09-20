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एंग्जायटी और मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे Imran Khan! जेल में मुनीर ने कर दिया ‘खान साहब’ का वो हाल; स्पेशल मेडिकल टीम पहुंची अदियाला जेल

Imran Khan Health Update: शिफा इंटरनेशनल और PIMS के डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट के दिग्गज इमरान खान की जांच के लिए अदियाला जेल पहुंच गई है. जेल सूत्रों का कहना है कि खान की अदियाला जेल में आंखों और दिल का चेकअप हो सकता है.

By: Heena Khan | Published: September 20, 2026 1:29:11 PM IST

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Imran Khan Health Update: शिफा इंटरनेशनल और PIMS के डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट के दिग्गज इमरान खान की जांच के लिए अदियाला जेल पहुंच गई है. जेल सूत्रों का कहना है कि खान की अदियाला जेल में आंखों और दिल का चेकअप हो सकता है. खान अभी भी रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं, जहां उनकी बदलती सेहत, लंबे समय तक अकेले रहना और मेडिकल केयर तक सीमित पहुंच गंभीर इंटरनेशनल और मानवीय चिंता का विषय बन गई है.

चल रही खान की हेल्थ की जांच

स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने खान की हेल्थ की जांच की है. सूत्रों का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट से यह तय होगा कि खान को हॉस्पिटल ट्रांसफर करने की ज़रूरत है या नहीं. चिंता का एक बड़ा कारण खान की दाहिनी आंख है. उनकी लीगल टीम और परिवार ने बताया कि उन्हें सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन (CRVO) की समस्या थी और जेल अधिकारियों की मेडिकल लापरवाही (सरकार इस आरोप से इनकार करती है) के कारण उनकी दाहिनी आंख की रोशनी लगभग 85% कम हो गई है.

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खान को हो रही ये परेशानी 

जेल से मिली हालिया मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि खान को अपनी बीमार हालत की वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जायटी, मेंटल स्ट्रेस, दिल की धड़कन तेज़ होना और खतरनाक रूप से ऊपर-नीचे होता हाई ब्लड प्रेशर हो गया है. अगस्त 2026 में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और आदेश दिया कि 73 साल के नेता को एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड से तुरंत इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाए. हालांकि, इसके बाद राजनीतिक गतिरोध पैदा हो गया. सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, अधिकारियों ने प्राइवेट हॉस्पिटल के आदेश को नज़रअंदाज़ कर दिया और खान को आधी रात को सरकारी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (PIMS) में शिफ्ट कर दिया.

एक कंबाइंड मेडिकल बोर्ड द्वारा थोड़ी जांच के बाद, सरकार ने खान को “मेडिकली फिट” घोषित किया और उन्हें तुरंत अदियाला जेल वापस भेज दिया.ऑफिशियल जेल अपडेट में दावा किया गया है कि खान पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, उन्हें “B क्लास” जेल की सुविधाएं दी गई हैं, वे रोज़ दो घंटे एक्सरसाइज़ करते हैं, और दिन में तीन बार चेकअप करवाते हैं. इसके उलट, उनकी लीगल टीम उनके जल्दबाजी में ट्रांसफर के संबंध में कोर्ट की अवमानना ​​की कार्रवाई करने का इरादा रखती है.

Tags: asim munirImran KhanPakistan News
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