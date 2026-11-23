Imran Khan Health Update: भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में दोषी करार दिए गए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान फिलहाल रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं. इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के इमरान खान को दिल को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए तुरंत मदद की जरूरत है. इलाज में देरी होने पर ‘गंभीर परिणाम’ हो सकते हैं. दरअसल, पिछले हफ्ते इमरान खान ने पाकिस्तान के शीर्ष जजों से संपर्क किया.

पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने दिल को होने वाले स्थायी नुकसान से बचाने के लिए कुछ ही दिनों के भीतर किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत है. उनके निजी डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि 74 वर्षीय खान का ब्लड प्रेशर अनियंत्रित है. बता दें कि भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से इमरान खान 2023 से जेल में हैं. अप्रैल 2022 में संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें सत्ता से हटा दिया गया था.

‘वह जिंदा वापस न आएं’

पिछले हफ्ते इमरान खान ने देश के शीर्ष जजों से संपर्क किया और उनसे आग्रह किया कि वे सुनिश्चित करें कि उन्हें और उनकी पत्नी को तुरंत चिकित्सा सुविधा मिले. उनके वकील सलमान सफदर द्वारा X (ट्विटर) पर साझा किए गए एक खुले पत्र में इमरान खान ने चेतावनी दी कि हो सकता है वह जिंदा वापस न आएं.

इमरान खान को तुरंत मदद की जरूरत

30 से अधिक वर्षों से इमरान खान का इलाज कर रहे डॉ. फैसल सुल्तान यूके के अखबार ‘द टेलीग्राफ’ को बताया कि पाकिस्तानी अधिकारियों को उन्हें बिना किसी देरी के किसी विशेषज्ञ (स्पेशलिस्ट) से परामर्श करने की अनुमति देनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि इलाज में देरी करने से इमरान खान की सेहत पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

उन्होंने अखबार को बताया कि अगर मेरे पास कोई ऐसा मरीज आता जिसका ब्लड प्रेशर इतना अधिक हो, तो मैं उसे तुरंत ही किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट (गुर्दा रोग विशेषज्ञ) या कार्डियोलॉजिस्ट (हृदय रोग विशेषज्ञ) को दिखाने की सलाह देता. ब्लड प्रेशर को कुछ ही दिनों के भीतर कम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर रहने से खान के महत्वपूर्ण अंगों पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं. असल बात यह है कि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर बढ़ा रहने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खान की किडनी, दिल और आंखों के रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है.

फैसल सुल्तान ने कहा कि अकेले रहने (आइसोलेशन) की वजह से खान की स्वास्थ्य समस्याएं और बढ़ सकती हैं. उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि उन्हें अपने पुराने मरीज की जांच करने की अनुमति दी जाए. उन्होंने कहा कि सामाजिक रूप से अलग-थलग रहने की वजह से शायद ब्लड प्रेशर की यह समस्या और बढ़ रही है.

इमरान खान की शीर्ष जजों से अपील

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को लिखे एक खुले पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी अदालत के उन आदेशों का पालन करने में विफल रहे हैं, जिनमें उन्हें अस्पताल भेजने और उनके परिवार के साथ नियमित मुलाकात कराने के निर्देश दिए गए थे. इमरान खान ने बताया कि 20 दिसंबर, 2025 से उन्हें पूरी तरह अकेले (solitary confinement) रखा गया है, जहां वे दिन में 22 घंटे तक बाहरी दुनिया से कटे रहते हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने परिवार, वकीलों, बेटों से फोन पर बात करने, किताबों और टेलीविजन तक पहुंच से वंचित रखा गया है.

18 अगस्त को दिया था अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को आदेश दिया था कि उन्हें दो दिनों के भीतर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, उनकी जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और उनके परिवार को उनसे मिलने की अनुमति दी जाए. हालांकि, इसके बजाय खान को एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें वापस जेल भेजने के लिए फिट करार दे दिया.

2023 से जेल में हैं इमरान खान

यहां पर बता दें कि भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से इमरान खान 2023 से जेल में हैं. अप्रैल, 2022 में संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें सत्ता से हटा दिया गया था. कानूनी चुनौतियों के बावजूद वो पाकिस्तान में एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती बने हुए हैं. उनकी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI), उनकी रिहाई की मांग कर रही है.