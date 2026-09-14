इधर जेल में सड़ रहे हैं इमरान खान, उधर उनकी पूर्व पत्नी जेमिमा ने रचाई दूसरी शादी, कौन हैं दूल्हा कैमरन ओ’रेली

Jemima Goldsmith Second Marriage: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने दूसरी शादी कर ली है. बताया जा रहा है कि 52 साल की फिल्म प्रोड्यूसर जेमिमा ने आयरिश-ऑस्ट्रेलियाई कैमरन ओ’रेली के साथ शादी की है. दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे और करीब एक साल से रिलेशनशिप में थे.

जेमिमा और कैमरन ओ’रेली की मुलाकात फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री पर काम करने के दौरान हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले वे दोस्त बने और बाद में उनके बीच रिश्ता बना. कैमरन बहुत प्राइवेट रहने वाले व्यक्ति हैं और जेमिमा ने भी अपनी निजी जिंदगी को लोगों की नजरों से दूर रखने की कोशिश की है.

कौन हैं कैमरन ओ’रेली?

62 साल के कैमरन दिवंगत मीडिया टाइकून और पूर्व इंटरनेशनल रग्बी खिलाड़ी सन एंथनी ओ’रेली के बेटे हैं. ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने लगभग एक दशक तक अपने पिता के मीडिया बिजनेस में काम किया. बाद में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की APN न्यूज एंड मीडिया में भी लीडरशिप की भूमिका निभाई. इसके बाद कैमरन ओ’रेली ने साल 2003 में प्राइवेट इक्विटी फर्म बेयार्ड कैपिटल की स्थापना की. इस फर्म के माध्यम से उन्होंने स्विस मीटरिंग कंपनी ‘लैंडिस+गायर’ (Landis+Gyr) का अधिग्रहण किया. कंपनी के CEO के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने 2011 में इसे लगभग 2.3 अरब डॉलर में तोशिबा को बेच दिया. जेमिमा और कैमरन की शादी में परिवार के कई करीबी सदस्य शामिल हुए. कैमरन के चार बच्चे हैं, जबकि जेमिमा के इमरान खान से दो बेटे हैं- सुलेमान और कासिम.







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जेमिमा के भाई ने की पुष्टि

जेमिमा के भाई बेन गोल्डस्मिथ ने शादी की पुष्टि की. बेन की पत्नी जेमिमा जोन्स ने भी सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि कितना खुशी भरा दिन है.

जेमिमा ने इमरान से कब शादी की थी?

जेमिमा गोल्डस्मिथ और इमरान खान ने 1995 में शादी की थी. उनकी शादी लगभग नौ साल चली और 2004 में उन्होंने अलग होने का फैसला किया. 2005 में उनका तलाक हो गया. उनके दो बेटे हैं, जो अपने पिता के मामलों के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलते रहे हैं. इमरान से अलग होने के बाद जेमिमा का नाम ब्रिटिश एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियों के साथ जोड़ा गया था. हालांकि, सार्वजनिक होने से पहले उन्होंने और कैमरन ओ’रेली ने अपने रिश्ते को काफी हद तक निजी रखा.

जेल में सड़ रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लंबे समय से जेल में बंद हैं. 2023 में भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भेजे गए इमरान इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं और मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते रहे हैं. हाल के दिनों में उनकी सेहत को लेकर भी चिंता जताई गई है. उनके वकीलों ने जेल में उनकी बिगड़ती हालत का मुद्दा उठाया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी दाहिनी आंख की रोशनी भी खून का थक्का बनने के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है. इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ लगातार उनकी रिहाई की मांग करती रही हैं. उनके दोनों बेटे सुलेमान और कासिम भी इस मामले को ब्रिटेन में लगातार उठाते रहते हैं. दोनों ने ब्रिटिश सरकार से अपने पिता के मामले में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है.

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