Imran Khan: पहले दावा, फिर पलटी… इमरान खान की मौत के दावे में कितनी सच्चाई? पाकिस्तानी पत्रकार के सनसनीखेज खुलासे से PTI ने कर दी ये बड़ी मांग

Imran Khan Death Rumours: पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चीफ इमरान खान (Imran Khan) की सेहत और सेहत को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई हैं. रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद 73 साल के इमरान खान की मौत का दावा करने वाली बिना वेरिफिकेशन वाली रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया की अफवाहों ने पाकिस्तान में राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया है.

इन अफवाहों को और हवा तब मिली जब US में रहने वाले पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत सईद खान ने अपने YouTube चैनल पर एक बड़ा दावा किया, लेकिन इसके बाद पत्रकार ने खुद अपने बयान से पलट गए.

पत्रकार ने क्या दावा किया?

पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत सईद खान ने रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर (GHQ) में तैनात तीन सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के हवाले से कहा कि उन्हें डर है कि इमरान खान अब हमारे बीच नहीं रहे. वजाहत ने कहा उनके सोर्स, जो पाकिस्तानी आर्मी के तीन सीनियर ऑफिसर हैं, ने कहा है कि उन्हें डर है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में मर चुके हैं और पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर उनकी मौत को पूरे देश से छिपा रहे हैं.

हालांकि, पत्रकार ने खुद माना कि यह जानकारी अनवेरिफाइड है और किसी भी अधिकारी ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन सुनी-सुनाई बातों के आधार पर शक जताया है.

PTI के आरोप और परिवार को मिलने से मना करना

PTI नेताओं और इमरान खान की बहनों ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें जेल में पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है. पार्टी ने मांग की है कि इमरान खान की जांच इंडिपेंडेंट डॉक्टरों से कराई जाए और उनके परिवार और वकीलों को उनसे तुरंत मिलने दिया जाए.

इससे पहले, नवंबर 2025 में भी इमरान खान की जेल में मौत की अफवाहें उड़ी थीं. हालांकि, 2 दिसंबर, 2025 को उनकी बहन, उज़मा खानम, उनसे अदियाला जेल में मिलीं और कन्फर्म किया कि वह फिजिकली ठीक हैं, लेकिन उन्हें अकेले कैद में रखा गया है.

‘इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च’ और 2 मिलियन लोगों का दावा

इमरान खान की हेल्थ को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच, PTI ने शाहबाज शरीफ सरकार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ कैंपेन शुरू किया है. खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री और PTI नेता सोहेल अफरीदी ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के युवा गुस्से में हैं और 20 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतरने को तैयार हैं. PTI ने 27 सितंबर, 2026 को इस्लामाबाद तक एक बड़े ‘लॉन्ग मार्च’ की घोषणा की है.

US सांसदों का लेटर सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो को लेटर

पाकिस्तानी सरकार पर इंटरनेशनल दबाव भी बढ़ रहा है. दोनों पार्टियों के तेरह US कांग्रेसियों ने सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो को एक लेटर लिखा है, जिसमें उनसे इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की जेल की हालत का मुद्दा इस्लामाबाद के सामने उठाने की अपील की गई है. इस लेटर में UN के स्पेशल रैपोर्टेयर की चेतावनियों का ज़िक्र है, जिन्होंने इमरान की लंबी एकांत कैद और सेहत को लेकर चिंता जताई है.