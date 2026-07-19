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US Tariffs: ट्रंप के टैरिफ से अमेरिकियों को ही कैसे हुआ नुकसान? IMF की चौंकाने वाली रिसर्च आई सामने

US Tariffs: इकोनॉमिस्ट जेबिन औन, लोरेंजो रोटुनो और मिशेल रूटा के लिखे IMF वर्किंग पेपर में फरवरी और दिसंबर 2025 के बीच इंपोर्ट और टैरिफ पर डिटेल्ड US सेंसस डेटा का एनालिसिस किया गया. रिसर्चर्स ने जांच की कि टैरिफ बढ़ने से हजारों सामानों की कीमतों, सोर्सिंग के फैसलों और प्रोडक्ट की क्वालिटी पर क्या असर पड़ा.

By: Divyanshi Singh | Published: July 19, 2026 2:18:45 PM IST

ट्रंप के टैरिफ का किस पर पड़ा सबसे ज्यादा असर?
ट्रंप के टैरिफ का किस पर पड़ा सबसे ज्यादा असर?


US Tariffs: इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) की पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने US टैरिफ के असर पर कमेंट करते हुए कहा कि ये नतीजे अमेरिकी कंज्यूमर्स के लिए एक परेशान करने वाली सच्चाई दिखाते हैं. X पर पोस्ट करते हुए, गीता गोपीनाथ ने कहा कि IMF के एक वर्किंग पेपर से पता चलता है कि 2025 में लगाए गए US टैरिफ का विदेशी एक्सपोर्टर्स पर बहुत कम असर पड़ा. इसके बजाय, अमेरिकी खरीदार तेजी से सस्ते सप्लायर्स की ओर मुड़ गए, जिनके प्रोडक्ट अक्सर कम क्वालिटी के होते थे.

इकोनॉमिस्ट जेबिन औन, लोरेंजो रोटुनो और मिशेल रूटा के लिखे IMF वर्किंग पेपर में फरवरी और दिसंबर 2025 के बीच इंपोर्ट और टैरिफ पर डिटेल्ड US सेंसस डेटा का एनालिसिस किया गया. रिसर्चर्स ने जांच की कि टैरिफ बढ़ने से हजारों सामानों की कीमतों, सोर्सिंग के फैसलों और प्रोडक्ट की क्वालिटी पर क्या असर पड़ा.

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स्टडी में पाया गया कि विदेशी एक्सपोर्टर्स ने US टैरिफ के जवाब में कीमतें कम नहीं कीं. प्रोडक्ट-लेवल डेटा की डिटेल को देखें तो, टैरिफ बढ़ने के बाद भी एक्सपोर्ट कीमतें लगभग वैसी ही रहीं. इसका मतलब था कि टैरिफ की वजह से होने वाली एक्स्ट्रा कॉस्ट US में इंपोर्टर्स और खरीदारों पर डाली गई. स्टडी में पाया गया कि जांचे गए समय के दौरान औसत टैरिफ रेट लगभग 8 प्रतिशत बढ़े, जिससे इम्पोर्ट में लगभग 3.6% की गिरावट आई.

IMF की स्टडी क्या कहती है?

टैरिफ बढ़ने के बाद, ज़्यादा कीमत वाले सप्लायर के US मार्केट छोड़ने की संभावना ज़्यादा थी, जबकि कम कीमत वाले सप्लायर आए. स्टडी के अनुसार, सप्लायर बदलने के इस पैटर्न की वजह से कीमतों में लगभग 65% गिरावट देखी गई. रिसर्चर का तर्क है कि कम कीमतों का मतलब हमेशा बेहतर वैल्यू नहीं होता है.

2023 और 2024 के डेटा की जांच करने पर, उन्होंने पाया कि US खरीदारों को आकर्षित करने वाले कई नए सप्लायर के अपील स्कोर कम थे. जब इन क्वालिटी से जुड़े अंतरों को ध्यान में रखा गया, तो कीमत का ज़्यादातर साफ़ फ़ायदा गायब हो गया. स्टडी का अनुमान है कि 2025 के टैरिफ के बाद देखी गई कीमतों में लगभग आधी गिरावट असल में कम क्वालिटी वाले सप्लायर की ओर जाने की वजह से हुई थी.

Tags: gita gopinathimfUS Tariffs
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