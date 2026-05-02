अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने अपने भाई से किया निकाह? ट्रंप के दावे में कितना दम, क्या कहता है इस्लाम

Ilhan Omar Marriage: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर पर तीखा हमला बोला है. ट्रंप यहीं नहीं रूके उन्होंने इल्हान उमर को धोखेबाज तक कह दिया और दावा किया कि उन्होंने अपने ही भाई से शादी की है. मंच पर उमर की नकल करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्होंने अपने भाई से शादी की है, जो पूरी तरह से गैर-कानूनी है. क्या वह घिनौनी नहीं है?

इसके अलावा, डोनाल्ड ट्रंप ने सोमालिया को एक गंदा, मैला और अपराधों से भरा देश बताया और उमर पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका को कैसे चलाया जाए इसकी सलाह दे रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या इल्हान उमर ने सच में अपने भाई से शादी की थी और क्या इस्लाम में भाई-बहनों के बीच शादी करने का चलन है और अगर है तो इसके लिए क्या नियम हैं.

क्या है पूरा मामला?

अमेरिका कि मिनेसोटा से डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर के बारे में ये दावे कोई नई बात नहीं है. वर्ष 2016-2018 के आसपास दक्षिणपंथी ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से अफवाहें फैली थीं कि उमर ने अपने ही भाई से शादी की है. हालांकि, इसमें रत्तीभर भी सच्चाई नहीं है. यह महज एक अफवाह है. जहां तक डोनाल्ड ट्रंप के दावे की बात करें तो ऐसा लगता है कि यह उन्हीं पुरानी अफवाहों पर आधारित है, ऐसे दावे जिन्हें बार-बार गलत साबित किया जा चुका है. प्रमुख फैक्ट चेक संगठनों जैसे स्नूप्स, एपी और अन्य मीडिया आउटलेट्स ने इसे असत्यापित अफवाह बताया है. जिसका कोई विश्वसनीय सबूत, दस्तावेज या अदालती रिकॉर्ड इसकी पुष्टि नहीं करता है.

यह भी पढ़ें –7 हफ्ते बाद भी दफन नहीं हुआ अली खामेनेई का शव? मौत के बाद भी रहस्य बरकरार

इल्हान उमर ने 3 बार की शादी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 43 साल की इल्हान उमर ने 3 बार शादी की है, जिनमें से 2 शादियां तलाक पर खत्म हुईं. इनमें से कोई भी आदमी उनका भाई नहीं हैं.

यह भी पढ़ें – Italy Shooting: गुरुद्वारे के बाहर गोलियों की बौछार, दो भारतीयों को उतारा मौत के घाट; बैसाखी के जश्न पर खूनी खेल!

क्या कहता है कुरान?

इस्लाम भाई-बहन को स्पष्ट रूप से महरम (निषिद्ध) मानता है. कुरान मजीद की सूरह अन-निसा (4:23) में महरम रिश्तेदारों (जिनसे विवाह स्थायी रूप से वर्जित है) की सूची दी गई है. इसमें लिखा है, ‘तुम्हारे लिए हराम की गई हैं तुम्हारी माताएं, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे पिता की बहनें, तुम्हारी मां की बहनें, तुम्हारे भाई की बेटियां, तुम्हारी बहन की बेटियां, तुम्हारी माताएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हारी दूध-बहनें…’

यह आयत भाई-बहन विवाह को साफ तौर पर प्रतिबंधित करती है. इस्लाम में विवाह की पवित्रता, वंश की रक्षा और सामाजिक नैतिकता पर जोर दिया जाता है. खून के रिश्ते में निकट संबंध को सबसे घिनौने पापों में गिना जाता है.