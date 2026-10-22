Ilhan Omar ने क्या अपने ‘भाई’ से की है शादी? आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को देना पड़ा दखल; जवाब ने पूरी दुनिया को चौंकाया

Ilhan Omar : अमेरिकी सांसद इल्हान उमर एक बार चर्चा में हैं. इल्हान उमर ने आव्रजन घोटाले में अपने भाई से शादी करने के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है. अपने घर पर सुबह-सुबह छापे के बाद पहला साक्षात्कार देते हुए कहा कि उन्होंने अपने भाई से शादी की है यह उनकी जानकारी में नहीं है. होमलैंड सिक्युरिटी द्वारा उनके घर पर छापा मारने के बाद इल्हान उमर ने अपना पहला साक्षात्कार दिया और आरोपों का जवाब दिया कि उन्होंने अपने भाई से शादी की है कि मेरी जानकारी में नहीं है. कथित आव्रजन धोखाधड़ी की जांच के तहत संघीय एजेंटों के वाशिंगटन डीसी स्थित घर पर पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद मिनेसोटा की 44 वर्षीय कांग्रेस महिला को असाधारण दावे का सामना करना पड़ा. उधर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार इल्हान उमर पर आव्रजन धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और सुझाव दिया है कि उन्हें जेल की सजा हो सकती है.

डेमोक्रेट ने लंबे समय से चल रहे आरोपों को ‘पागल’ बताकर खारिज कर दिया और साजिश के सिद्धांतों को फैलाने के लिए दक्षिणपंथी प्रभावशाली लोगों को दोषी ठहराया. एमएस नाउ के मेजबान क्रिस हेस ने उन पर दबाव डाला कि क्या इस बात की थोड़ी सी भी संभावना है कि वह अपने पूर्व पति अहमद नूर सैद एल्मी से संबंधित थीं.

आरोपों पर कहा- यह घृणित और झूठा है

क्रिस हेस ने कहा कि ‘तुम्हारा उससे कोई रिश्ता ही नहीं था? ‘सच्चाई का कोई भी अजीब हिस्सा नहीं है…’ इस पर इल्हान उमर ने कहा कि यह मेरी जानकारी में नहीं है. दावा किया जा रहा है कि होमलैंड सुरक्षा जांच द्वारा उसके घर से फोन, कंप्यूटर और अन्य निजी सामान जब्त किए जाने के बाद उमर के पहले बड़े साक्षात्कार के दौरान यह असामान्य आदान-प्रदान हुआ. क्रिस हेस ने आरोपों की असाधारण प्रकृति को स्वीकार करते हुए संवेदनशील विषय का परिचय दिया, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य राजनीतिक विरोधियों ने बार-बार बढ़ाया है. ऐसे दक्षिणपंथी लोग हैं जो मानते हैं कि यह आदमी आपका भाई था. क्रिस हेस ने कांग्रेस महिला से कहा कि आपने इसे घृणित और झूठ कहा है.

डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि इल्हान उमर ने उन विस्फोटक आरोपों पर विचित्र शब्दों में प्रतिक्रिया दी है कि उन्होंने आव्रजन धोखाधड़ी करने के लिए अपने ही भाई से शादी की थी. होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने चल रही आपराधिक जांच के तहत 12 अक्टूबर को वाशिंगटन, डीसी में प्रतिनिधि इल्हान उमर (डी-एमएन) के घर की तलाशी ली.

अपने पूर्व पति का जिक्र करते हुए कहा कि ‘यह कौन आदमी था जो तुम्हारा पति था? वे कब कहने लगे कि वह तुम्हारा भाई है? क्यों? इल्हान उमर ने दावा किया कि ये आरोप मिनियापोलिस में रुढ़िवादी कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए जाने से पहले एक सोमाली ब्लॉग पर उत्पन्न हुए थे. उन्होंने समझाया कि ‘इसकी शुरुआत सोमाली ब्लॉग से हुई. मुझे नहीं पता कि यह अभी भी अस्तित्व में है या नहीं, लेकिन किसी ने यह कहा है कि आप जानते हैं कि वह मेरा भाई रहा होगा या ऐसा ही कुछ और मिनियापोलिस में दक्षिणपंथी षड्यंत्र सिद्धांतकारों ने इस पर पकड़ बना ली.

जिसने किया दावा, उसे नहीं जानतीं इल्हान

वहीं, इल्हान उमर ने एमएस नाउ के साथ एक व्यापक साक्षात्कार में अपनी चुप्पी तोड़ी, जिसमें उन्होंने अपनी पूर्व शादी, उनके घर पर संघीय छापे और ट्रम्प प्रशासन द्वारा राजनीति से प्रेरित अभियान के बारे में विस्फोटक आरोपों को संबोधित किया. उमर ने जोर देकर कहा कि वह ये दावे करने वाले व्यक्तियों को नहीं पहचानतीं.

इस बात का कोई स्थापित प्रमाण नहीं है कि एल्मी उमर का भाई है, और कांग्रेस अध्यक्ष ने लगातार इस आरोप का खंडन किया है.