‘मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूं’, व्हाइट हाउस की इफ्तार पार्टी में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप

Trump Iftar Party: ईद से पहले आज आखिरी जुमे का दिन है और दुनियाभर में रमजान के उत्सव की तस्वीरें सामने आ रही हैं. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार, 27 मार्च 2025 को व्हाइट हाउस में एक भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया. इस मौके पर ट्रंप ने मुस्लिम समुदाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और नवंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में मिले उनके समर्थन के लिए आभार जताया. यह आयोजन ऐसे समय में हुआ. जब पश्चिम एशिया में इजराइल-हमास संघर्ष के कारण तनाव चरम पर है और फिलिस्तीनी जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

व्हाइट हाउस में आयोजित इस इफ्तार समारोह में मुस्लिम समुदाय के प्रमुख नेता, राजनयिक और सरकारी अधिकारी शामिल हुए. अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा ‘नवंबर में मुस्लिम समुदाय हमारे साथ था और जब तक मैं राष्ट्रपति हूँ मैं आपके साथ रहूँगा. हर दिन हम मुस्लिम समुदाय से किए गए अपने वादों को पूरा कर रहे हैं. मेरा प्रशासन ऐतिहासिक अब्राहम समझौते के आधार पर मध्य पूर्व में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में प्रयास कर रहा है.’ ट्रंप ने यह भी बताया कि उनकी सरकार मुस्लिम-अमेरिकियों के बहुमूल्य समर्थन को महत्व देती है जिन्होंने चुनाव में उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई.

VIDEO | US President Donald Trump (@POTUS ) attends Iftar Dinner at White House.

“Ramadan is a season of spiritual reflection and self restraint. Everyday during the sacred month, the Muslims fast from dawn to dusk deepening their focus on prayer and devotion to God. Then… pic.twitter.com/zyfo995Ecd

— Press Trust of India (@PTI_News) March 28, 2025