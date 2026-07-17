रोज रात पत्नी को चाय पिलाकर करता था घिनौना काम, सोने के बाद क्या होता था? 12 साल बाद खुला रहस्य

पति एक आदर्श पारिवारिक इंसान लगते थे, लेकिन वर्षों तक वो नशीली दवाएं देते रहे. इतना ही नहीं वो दु्ष्कर्म भी करते रहे. इसके साथ ही वह वीडियो भी बनाते रहे. महिला की मानें तो शरीर ने चेतावनी के संकेत दिए, लेकिन वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इसकी वजह इतनी घिनौनी हरकत होगी. यह कहना है कि पीड़िता जोए वॉट्स का है. जोए वॉट्स का कहना है कि शादी के कई महीनों तक सबकुछ ठीक चला. उनके पति बेन 14 साल की शादी के दौरान उनके लिए कई प्यारी-प्यारी चीजें गिफ्ट करते थे. इनमें सोने से पहले उनके लिए चाय बनाना भी शामिल था. इसके साथ ही वह धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेते थे.

चार बच्चों की मां जोए पुराने दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि उन्हें ऐसी बड़ी-बड़ी दिखावटी चीजें करना पसंद था. वे चर्च में मेरे लिए गाना गाते थे और मेरे बाल और नाखून संवारने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते थे. वो स्टाफ से खास तौर पर कहते थे कि वे मेरा बहुत ख्याल रखें क्योंकि मैं उनके लिए बहुत खास थी. हम एक आदर्श परिवार लगते थे.

वर्षों बाद अब जोए का कहना है कि लगता है कि बेन जैसे लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए रिश्ते बनाते हैं. वो अच्छे, मजेदार, दयालु और प्यार करने वाले इंसान होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उन सबके पीछे एक राक्षस छिपा होता है. यह एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब कोई उस भयानक हरकत के बारे में सोचता है जो बेन ने अपनी भरोसा करने वाली पत्नी के साथ की थी, तो यह बिल्कुल सही लगती है. कम से कम नौ सालों तक वे उन्हें उस चाय में नींद की दवा मिलाकर देते रहे और उनके बेहोश शरीर के साथ दुष्कर्म करते रहे. अपनी इस घिनौनी हरकत को अनगिनत तस्वीरों और वीडियो में रिकॉर्ड करते रहे.

पति के बारे में हुआ खुलासा तो नहीं कर पाई यकीन

जोए ने बताया कि लगातार दिमाग में धुंधलापन और बहुत तेज सिरदर्द की शिकायत की तो बेन ने कहा कि यह शायद तनाव की वजह से है और कहा कि वे बोझ कम करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, करेंगे. यह एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी है, लेकिन पति बेन का जोए पर इतना गहरा असर था कि अपनी हरकतें कबूल करने के बाद भी, उन्हें यह समझने में मुश्किल हुई कि जो हुआ था, वह असल में एक अपराध था. ज़ो वॉट्स कहती हैं कि उनके पति बेन सोने से पहले हमेशा उनके लिए एक कप चाय बनाते थे. वह बताती हैं कि वह एक ठीक-ठाक, मजाकिया, दयालु और प्यार करने वाले इंसान का दिखावा करते थे.

पति के अलावा अन्य पुरुषों ने भी बनाए संबंध

ज़ो वॉट्स कहती हैं कि उनके पति बेन सोने से पहले हमेशा उनके लिए एक कप चाय बनाते थे। वह बताती हैं कि वह एक ठीक-ठाक, मज़ाकिया, दयालु और प्यार करने वाले’ इंसान का दिखावा करते थे. यह मामला गिज़ेल पेलिकॉट के बारे में हुए खुलासों से दो साल पहले सामने आया था, जिन्हें उनके पति और अन्य पुरुषों ने नशीली दवा देकर दुष्कर्म किया था. उनका मामला गिज़ेल पेलिकॉट के बारे में हुए खुलासों से दो साल पहले सामने आया था.

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