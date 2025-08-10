Home > विदेश > इजरायल की गोली नहीं दूसरे देशों से भेजी जा रही ये चीज ले रही है गाजा के मुसलमानों की जान, 800 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, मचा हंगामा

Gaza War:गाजा ह्यूमैनिटेरियन फ़ाउंडेशन की सहायता के दौरान 800 से ज़्यादा भूखे फ़िलिस्तीनी मारे गए। अब विभिन्न देश गाजा में मानवीय सहायता हवाई मार्ग से पहुँचा रहे हैं।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 10, 2025 15:14:00 IST

Gaza War
Gaza War

Gaza War: मार्च में युद्धविराम तोड़ने के बाद, इज़राइल ने गाजा में किसी भी प्रकार की मानवीय सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया और अपने हमले तेज़ कर दिए। जिसके बाद गाजा में मानवीय स्थिति और भी बदतर हो गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद, इज़राइल ने गाजा में मानवीय सहायता पहुँचाने की ज़िम्मेदारी अमेरिका समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फ़ाउंडेशन (GHF) को दे दी। जिसके सुरक्षाकर्मियों ने इज़राइली सैनिकों के साथ मिलकर भोजन वितरण के लिए कतारों में खड़े फ़िलिस्तीनियों पर गोलियाँ चलाईं। इन घटनाओं के बाद, GHF को समाप्त कर दिया गया।

मारे गए 800 से ज़्यादा भूखे फ़िलिस्तीनी

गाजा ह्यूमैनिटेरियन फ़ाउंडेशन की सहायता के दौरान 800 से ज़्यादा भूखे फ़िलिस्तीनी मारे गए। अब विभिन्न देश गाजा में मानवीय सहायता हवाई मार्ग से पहुँचा रहे हैं। लेकिन ये सहायताएँ गाजावासियों की मौत का कारण भी बन रही हैं। गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय ने शनिवार को कहा कि घातक हवाई सहायता के कारण मानव निर्मित अकाल की स्थिति और भी बदतर हो गई है और असुरक्षित हवाई सहायता के कारण 23 लोगों की मौत हो गई है और 124 लोग घायल हुए हैं।

इज़राइली कब्ज़े वाले इलाकों में गिर रहे हैं पैकेज

अधिकारियों का कहना है कि ज़्यादातर हवाई जहाज़ से गिराए गए पैकेज इज़राइली कब्ज़े वाले इलाकों या जबरन खाली कराए गए इलाकों में गिर रहे हैं, जिससे उन तक पहुँचने वाले लोग सीधे निशाने पर आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल, सहायता पैकेज समुद्र में गिर गए थे, जिससे 13 फ़िलिस्तीनी डूब गए थे, जबकि कुछ अन्य सहायता पैकेज भीड़ में गिर गए थे, जिससे वे भूख से मर रही आबादी के लिए अप्रभावी और खतरनाक हो गए थे।

भुखमरी और अराजकता पैदा करने का आरोप

इज़राइल, गाज़ा में ज़मीनी रास्ते से सहायता पहुँचने में बाधा डाल रहा है। गाज़ा के अधिकारियों ने सड़क मार्ग से सहायता, ख़ासकर भोजन, शिशु फार्मूला, दवाइयाँ और चिकित्सा आपूर्ति की माँग की है, और इज़राइल पर भुखमरी और अराजकता पैदा करने का आरोप लगाया है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब हवाई जहाज़ से गिराए जाने वाले पैकेज ख़तरनाक और अपर्याप्त हैं, पैराशूट के टूटने से हुई मौतों, समुद्र में गिरे पैलेटों से डूबने और गिराए जाने वाले स्थानों पर हुई मौतों के दस्तावेज़ मौजूद हैं, जिनकी मानवीय विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से आलोचना की गई है और उन्हें तथ्य के बजाय प्रचार बताया गया है।

