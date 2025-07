Indonesia Ferry Fire : समुद्र के बीच जहाज में लगी आग, बचने के लिए पानी में कूदे लोग…300 यात्री थे सवार, घटना का दिल दहला देने वाला Video आया सामने

Indonesia Ferry Fire : इंडोनेशिया के तट पर केएम बार्सिलोना वीए जहाज में भीषण आग लग गई, जिससे यात्रियों को भयावह दृश्यों के बीच जहाज से कूदना पड़ा, और दर्जनों लोगों के फंसे होने की आशंका है। रिपोर्टों के अनुसार, आग रविवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 1.30 बजे लगी।

नौका पर 300 से ज़्यादा लोग सवार थे। एक वीडियो में, घबराए हुए यात्रियों को देखा जा सकता है, जिनमें से कुछ बच्चों के साथ आग से बचने के लिए समुद्र में छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भयावह फुटेज में यात्रियों को पानी में कूदते हुए दिखाया गया है, जिनमें से कई चमकीले नारंगी रंग के लाइफ जैकेट पहने हुए हैं, और आग जहाज में फैल रही है।

फुटेज में जहाज का डेक खचाखच भरा हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ कर्मचारी यात्रियों को नाव से कूदने से पहले उनके लाइफ जैकेट बाँधने में मदद कर रहे हैं। बचाव अभियान जारी है और आपातकालीन टीमें सभी यात्रियों को बचाने के लिए समय के साथ दौड़ लगा रही हैं। बचाए गए कुछ लोग नष्ट हो चुके जहाज को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पास की एक नाव आग बुझा रही है।

कभी नीले और सफेद रंग का यह जहाज़ आग की लपटों में घिरकर जलकर काले रंग में तब्दील हो गया। जहाज़ की आंतरिक संरचना की धातु की सलाखें बाहर आ गईं और पतवार पूरी तरह से नष्ट हो गया।

Horror At Sea: A fire broke out on the KM Barcelona VA ferry off the coast of North Sulawesi, Indonesia, forcing passengers to leap into the sea!

📡 What We Know: The fire broke out around 1:30 p.m. local time today on the KM Barcelona VA ferry off the coast of North Sulawesi,…

