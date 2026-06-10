क्या आप जानते हैं? अमेरिका में एक पूजा के लिए पंडितों को मिलते हैं इतने पैसे, जानिए किस वीजा पर होती है एंट्री

Pandits in the USA: अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय के बीच अपनी संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं को लेकर गहरी जुड़ाव की भावना आज भी उतनी ही मजबूत है, जितनी भारत में देखी जाती है. यही कारण है कि वहां मंदिरों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ धार्मिक आयोजनों और पूजा-पाठ की मांग भी लगातार बढ़ रही है. इस बढ़ती मांग ने अमेरिका में पंडितों की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है.

इसलिए होती है जरूरत

आज अमेरिका के कई शहरों में भारतीय परिवार अपने हर बड़े अवसर—चाहे वह नया घर लेना हो, नई कार खरीदना हो, व्यवसाय की शुरुआत हो या पारिवारिक संस्कार—इन सभी में धार्मिक अनुष्ठान कराना शुभ मानते हैं. इसके चलते पंडितों की आवश्यकता और उनकी फीस दोनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

पूजा-पाठ की फीस कितनी होती है?

अमेरिका में धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पंडितों को भारत की तुलना में काफी अधिक पारिश्रमिक मिलता है.

सत्यनारायण कथा और पूजा: लगभग 300 से 350 डॉलर

मंदिरों में अलग से पूजा शुल्क: 100 से 150 डॉलर तक

गृह प्रवेश पूजा: कई बार सैकड़ों डॉलर

विवाह और बड़े आयोजन: इससे भी अधिक, आयोजन की अवधि और जटिलता पर निर्भर

इसके अलावा कई बार पूजा सामग्री जैसे फल, फूल, प्रसाद और कलश आदि की व्यवस्था अलग से शुल्क लेकर की जाती है, यदि भक्त स्वयं इसकी व्यवस्था न करें.

किन मौकों पर सबसे ज्यादा होती है पूजा की मांग?

अमेरिका में भारतीय समुदाय अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ जोड़कर देखता है. इनमें शामिल हैं:

नई कार की पूजा

गृह प्रवेश

नामकरण संस्कार

विवाह समारोह

मुंडन और अन्य संस्कार

व्यापार या नए व्यवसाय की शुरुआत

इन अवसरों पर पंडितों की मांग अचानक बढ़ जाती है और कई बार एक ही दिन में उन्हें कई कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ता है.

त्योहारों में बढ़ जाती है पंडितों की व्यस्तता

नवरात्र, सावन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, रामनवमी और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान अमेरिका में मंदिरों में विशेष आयोजन किए जाते हैं. इस समय:

हवन और विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित होते हैं

मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है

पंडितों की मांग कई गुना बढ़ जाती है

कई बार अलग-अलग शहरों में लगातार कार्यक्रम करने पड़ते हैं

भारतीय समुदाय की बढ़ती संख्या के कारण धार्मिक सेवाओं की मांग हर साल और अधिक बढ़ती जा रही है.

अमेरिका में पंडित कैसे पहुंचते हैं?

अमेरिका में धार्मिक सेवाएं देने के लिए पंडित आमतौर पर R-1 वीजा के जरिए जाते हैं. यह वीजा विशेष रूप से धार्मिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए बनाया गया है.

R-1 वीजा के लिए जरूरी शर्तें

आवेदक किसी मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्था से जुड़ा होना चाहिए

धार्मिक शिक्षा और प्रशिक्षण का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए

संबंधित मंदिर या संगठन को यह साबित करना होता है कि उन्हें पंडित की आवश्यकता है

धार्मिक कार्यों में सक्रिय भूमिका का प्रमाण देना होता है

इस प्रक्रिया के बाद ही पंडित अमेरिका में धार्मिक सेवाएं देने के लिए अधिकृत होते हैं.

बदलते समय में बढ़ता धार्मिक व्यवसाय

अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ धार्मिक सेवाओं का क्षेत्र भी एक संगठित पेशे के रूप में उभर रहा है. मंदिर अब केवल पूजा स्थल ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र भी बन चुके हैं, जहां समुदाय एकजुट होकर अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाता है.