हूतियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से सऊदी की अरामको फैसिलिटी पर किया हमला, दूर तक नजर आई आग की लपटें

Houthis Attack Aramco Facility: शनिवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दक्षिण में स्थित अरामको की एक फैसिलिटी से आग की लपटें और घना धुआं उठता देखा गया. यमन के ईरान-समर्थित हूति विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से इस जगह को निशाना बनाया है. सऊदी अधिकारियों ने तुरंत इस बात की पुष्टि नहीं की है कि फैसिलिटी पर हमला हुआ था या नहीं.

हालांकि, मौके पर मौजूद AFP समाचार एजेंसी के एक पत्रकार ने बताया कि उन्होंने अरामको की रियाद रिफाइनरी में आग बुझाने की कोशिश कर रही दमकल की गाड़ियां देखीं, जबकि पास ही एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां तैनात थीं. रॉयटर्स के एक गवाह ने भी अरामको फैसिलिटी के पास धुएं और आग का गुबार देखा.

हूतियों ने क्या कहा?

AFP की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार देर रात हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि समूह ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से रियाद में एक तेल फैसिलिटी को निशाना बनाया है. उन्होंने दावा किया कि इन हमलों से निशाना बनाई गई जगहों पर आग लग गई. हमले की खबर के बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें अरामको फैसिलिटी से काले धुएं का भारी गुबार उठता दिख रहा था.

फुटेज में फैसिलिटी के अंदर कम से कम दो जगहों से आग की लपटें और घना काला धुआं निकलता दिख रहा था. जैसे-जैसे धुआं आसमान में फैल रहा था, आग और तेज होती जा रही थी. हालांकि, inkhabar.com इन वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका.

🔥 Houthi-linked channels claim an attack on the Saudi Aramco oil complex in the Saudi Arabian capital of Riyadh, publishing videos confirming the strikes. https://t.co/K6766KsnuF — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) October 3, 2026







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सऊदी अरब ने सना पर की बमबारी

ये घटनाक्रम तब सामने आया है जब हूतियों ने कहा कि सऊदी अरब ने गुरुवार रात सना पर बमबारी की. उन्होंने इसे जुलाई में दोनों पक्षों के बीच लड़ाई फिर से शुरू होने के बाद यमनी राजधानी पर इस तरह का पहला हमला बताया. हूती समर्थित अल-मसीराह टीवी ने पहले खबर दी थी कि सऊदी के विमानों ने सना पर 26 हमले किए. चैनल ने पहले इन हमलों को “सऊदी आक्रामकता” बताया था, लेकिन लक्ष्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और न ही हताहतों के बारे में बताया.

सना में AFP के दो संवाददाताओं ने जोरदार धमाकों की आवाज सुनने और यमनी राजधानी पर युद्धक विमानों को मिसाइलें दागते हुए देखने की खबर दी. हूतियों के अल-मसीराह चैनल ने यमन के उत्तर-पश्चिमी प्रांत सादा में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पर मिसाइल हमलों की भी खबर दी, जो इस समूह का गढ़ है.

हूतियों ने सऊदी ऊर्जा स्थल को बनाया निशाना

यह हमला सऊदी अरब और हूतियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुआ है, जिसमें समूह सऊदी शहरों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमले तेज कर रहा है. पिछले हफ्ते हूति विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके यानबू में अरामको की सुविधाओं पर हमला किया था. उस समय सऊदी अरब ने कहा था कि उसने ताइफ और यानबू इलाके की तरफ दागी गईं छह बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया था, लेकिन अरामको की सुविधाओं को किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी.

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